LOL 4: Chi ride è fuori, il trailer della serie su Prime Video

È stato pubblicato il trailer ufficiale di LOL 4: Chi ride è fuori, nuova stagione del comedy show in arrivo su Prime Video

LOL chi ride è fuori, è un comedy show Original italiano sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° aprile con i primi quattro episodi della nuova stagione, seguiti dagli ultimi due dall’8 aprile. Nell’approssimarsi all’appuntamento è stato distribuito il trailer della serie.

Prime Video ha svelato oggi il trailer e il poster della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, serie record prodotto in Italia e disponibile in esclusiva su Prime Video. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, LOL: Chi ride è fuori torna con un cast di dieci grandi comici e professionisti della risata: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica a cui si aggiunge Loris Fabiani, vincitore del recente successo LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro condotto da Michele Foresta, in arte il mago Forest.

Il trailer di LOL 4: Chi ride è dentro

I concorrenti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che sarà però devoluto a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo, entrambi grandi rivelazioni delle precedenti edizioni del programma.

Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal cartellino rosso di eliminazione dal gioco. Oltre ai protagonisti che abbiamo elencato sopra, ci aspettano sicuramente dei guest delle passate edizioni, finora dominate dai The Jackal, che sono state vinte da Ciro Priello, Maccio Capatonda, Luca Bizzarri e Fabio Balsamo.

