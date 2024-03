Nintendo Switch: un’offerta Mediaworld da non perdere!

I giapponesi sono sempre stati i migliori nello sviluppo e nella produzione di console e videogiochi. Lo sa molto bene Mediaworld, che ha messo in offerta la Nintendo Switch ad un prezzo accessibile a tutti!

Quando si parla di videogiochi e soprattutto di nostalgia, si pensa subito ad una delle aziende più redditizie e antiche del settore videoludico, ovvero Nintendo. Chiunque, soprattutto da piccolo, ha provato una console della nota azienda di videogiochi giapponese. La prima console risale al 1977 e l’azienda si è evoluta nel corso del tempo fino ad arrivare a quella che oggi è una delle console più amate degli ultimi anni, specialmente dai nintendari, i clienti della casa di sviluppo e di produzione più affezionati. Parliamo della Nintendo Switch, che oggi trovi in offerta su Mediaworld a soli 267,99 euro invece di 299 euro, uno sconto di oltre 30 euro!

Per accedere all’offerta, tutto quello che devi fare e dare un semplice click a questo indirizzo.

La Nintendo Switch in offerta su Mediaworld è la rivoluzione del gaming

Perché diciamo che la Nintendo Switch è la rivoluzione del mondo del gaming? La risposta è molto semplice e allo stesso tempo è talmente sorprendente che sembra una cosa impossibile. Con questa console, puoi giocare sia alla TV che fuori casa. Questa console è infatti dotata di un pannello che puoi collegare alla tv per giocare sul grande schermo e, all’occorrenza, magari se devi uscire di casa o, più semplicemente, vuoi continuare la tua partita in bagno, ti basta scollegare il tablet di 6,2 pollici dal pannello e portartelo con te. Questa console è la prima nella storia che è sia fissa che portatile. Senza contare poi che la Nintendo Switch ha delle bellissime esclusive, come ad esempio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che abbiamo molto apprezzato, come puoi leggere dalla nostra recensione senza spoiler.

Se quindi sei un appassionato di Nintendo e vuoi mantenere la tradizione, questa ci sembra l’occasione migliore per acquistare l’ultima console di casa Nintendo. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili e molto altro!