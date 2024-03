POCO X6 Neo: ufficiale con super rapporto qualità-prezzo!

POCO X6 Neo, il nuovo smartphone dal rapporto qualità-prezzo imbattibile, arriva ufficialmente in India, scopriamolo insieme

Il brand di Xiaomi noto per i suoi smartphone dal prezzo competitivo e dalle ottime prestazioni, POCO, ha appena annunciato il lancio di X6 Neo, un dispositivo che si candida a conquistare il mercato con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo.

POCO X6 Neo: design e caratteristiche hardware

Esteticamente, POCO X6 Neo è quasi identico al Redmi Note 13R Pro, modello lanciato da Xiaomi a fine 2023. Lo smartphone presenta un design moderno e accattivante, con un corpo in policarbonato disponibile in tre colorazioni: Astral Black, Horizon Blue e Martian Orange.

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 6080, realizzato con processo produttivo a 6 nm e compatibile con le reti 5G. POCO X6 Neo è disponibile in due configurazioni di memoria: 8GB di RAM e 128GB di storage oppure 12GB di RAM e 256GB di storage. La RAM è inoltre espandibile virtualmente fino a 12GB.

L’autonomia è garantita da una capiente batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. A bordo troviamo anche l’ultima versione di Android 13, personalizzata con l’interfaccia utente MIUI 14.

POCO X6 Neo: comparto fotografico e display

POCO X6 Neo vanta un comparto fotografico di tutto rispetto, con una fotocamera principale da 108MP con zoom 3x e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore è invece da 16MP e si trova all’interno di un foro nel display.

Il display è un bellissimo pannello OLED da 6,67″ con risoluzione Full HD+ (2400×1080 pixel). Offre una luminosità massima di 1000 nits, una frequenza di aggiornamento variabile da 60 a 120Hz e un’elevata frequenza di campionamento tattile di 2160Hz. Il vetro Gorilla Glass 5 protegge il display da graffi e urti.

Altre caratteristiche

POCO X6 Neo è ricco di altre funzionalità interessanti, tra cui:

Audio stereo con Dolby Atmos

Certificazione IP54 per la resistenza ad acqua e polvere

Sensore di impronte digitali laterale

Trasmettitore infrarossi

Porta USB-C

Jack audio da 3,5 mm

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.3

Disponibilità e prezzo

POCO X6 Neo è attualmente disponibile solo in India, al prezzo di 15.999 INR (circa 175€) per la versione da 8GB/128GB e 17.999 INR (circa 200€) per la versione da 12GB/256GB. Al momento non ci sono informazioni sulla possibile commercializzazione del dispositivo al di fuori del mercato indiano.

Che ne pensate dello smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!