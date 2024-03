Davvero bello Twitch, eh? Guardare gli streamer giocare e divertirsi in loro compagnia mentre loro ci guadagnano. Sai che puoi guadagnarci anche tu? In questa guida scoprirai come crescere su Twitch

Diciamocelo, Twitch è la piattaforma più popolare in fatto di streaming di videogiochi, ci sono tantissimi streamer che trasmettono e che sanno intrattenere. Per goderti le loro live, sappi che abbiamo pubblicato una guida su come creare un canale Twitch. Ma ora che l’hai aperto e hai visto che fantastico mondo è, ma soprattutto hai visto che ci si può guadagnare? Vediamo insieme i passaggi da seguire per crescere su Twitch.

Attirare spettatori | Come crescere su Twitch

Le cose stanno così, specialmente sul web, l’estetica conta tantissimo. Se non hai un’immagine del profilo e un banner accattivante, non riceverai mai nessuna visita perché non lo riterranno interessante. Se conosci un po’ di grafica, usala per creare un’immagine tutta tua. Per attirare gli spettatori poi è importantissimo usare i tag, elemento essenziale affinché gli utenti possano trovarti. Registra anche tutte le attività che fai, tipo se passi da giocare a Elden Ring e un Just Chatting, aggiorna la live. Nell’estetica del canale devi anche aggiungere una descrizione di chi sei e cosa fai, ma soprattutto collegare il canale ai tuoi account social, così che possano raggiungerti ovunque.

Intrattieni per 3 minuti | Come crescere su Twitch

Perché proprio 3 minuti? L’algoritmo di Twitch calcola 3 minuti esatti per segnare uno spettatore. Tra le altre cose, questi tre minuti sono essenziali per far capire all’utente se vale la pena seguirti o meno. Se in quei tre minuti non parli proprio, l’utente non inizierà a seguirti, ma se spari qualche battuta divertente, il follow è assicurato. Ci sono alcuni fattori che spingono uno spettatore a guardare la live come l’immagine del canale, il titolo della live e il numero di spettatori. La cosa che ti puoi giostrare meglio è proprio il titolo, che puoi rendere accattivante per convincere la gente a guardarti. Sii originale, non copiare gli altri, al massimo prendi spunto, e soprattutto fai intravedere un beneficio per l’utente.

Fai crescere l’audience | Come crescere su Twitch

Come potrai immaginare, la grandezza del tuo canale dipende da quanti spettatori ti seguono. Questo numero non solo porterà altra gente ad incuriosirsi a seguirti, ma ti farà anche avere un’entrata economica. Certo, non aspettarti che appena cominci l’audience aumenti sin da subito, piuttosto cerca di far divertire il più possibile con la tua creatività. Sappi che il mercato italiano di Twitch è molto limitato, nel senso che non ci sono molti competitor, quindi se te la giochi bene puoi trovarti subito in prima pagina. Ricorda però che è più difficile attirare nuovi utenti che tenerti quelli vecchi, quindi devi puntare molto sulla user experience, ma non trascurare gli utenti vecchi.

Fatti seguire | Come crescere su Twitch

Prima abbiamo detto che per farti seguire devi riuscire ad intrattenere per almeno 3 minuti una persona. Sappi però che ci sono altri modi. Il primo è quello di usare il più possibile i social e di promuoverti su quelli, così la gente ti noterà anche fuori da Twitch. Dovresti anche andare a più fiere del fumetto o incontri di fumetti e videogiochi possibili. Un’altra cosa è creare un orario efficiente, se trasmetti ad esempio la sera dopo cena, intorno alle 21, molte persone sono libere e potrebbero seguirti. Devi anche hostare altri utenti, così da mantenere sempre attivo il tuo canale e allo stesso tempo usare il restreaming per essere presente su più canali, come YouTube. Ricorda di interagire sempre con gli utenti che scrivono!

Falli tornare sul canale | Come crescere su Twitch

Ottimo, hai intrattenuto degli spettatori anche oltre i 3 minuti. Ma non è finita qui, devi anche farli tornare sul tuo canale. Ci sono diversi modi per farlo e principalmente devi agire sempre sui social per far sapere a tutti che sei in live. Questo però non basta, devi anche organizzare dei programmi, come ad esempio creare nuovi contenuti, giocare ai titoli appena usciti e soprattutto organizzare delle giornate d’interazione con i tuoi followers. Comunicare e parlare con i tuoi spettatori come se fossero tuoi amici è importantissimo.

Le donazioni

Ora arriviamo alla parte più importante della guida: le donazioni. Con le donazioni puoi iniziare a guadagnare qualcosa giocando ai videogiochi, ma sappi che puoi farlo solo nel momento in cui avrai raggiunto un certo numero di followers. Quanti più utenti donano, quanto più guadagni. Ma ovviamente devi anche dare qualcosa in cambio, devi sottolineare i vantaggi degli abbonamenti al canale, come ad esempio nuove emoticon, messaggi in evidenza, regali e contenuti esclusivi per gli abbonati.

Speriamo che la guida ti sia stata d’aiuto! Ti auguriamo di crescere. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.