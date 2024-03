Red Bull: altra indagine interna sulla fuga di notizie

Ci sono altri aggiornamenti riguardo alla vicenda che ha visto come protagonista il caso Horner, secondo i quali è in corso un’altra indagine interna nel team Red Bull su una presunta fuga di notizie all’interno del team

Continua a diffondersi il caos nel team del Toro Rosso. Dopo aver ricevuto la notizia che la dipendente che ha ricevuto molestie sessuali da parte di Christian Horner è stata licenziata, abbiamo poi ricevuto l’aggiornamento che prevede la stessa dipendente fare ricorso con un nuovo avvocato. Ma sembra che le cose ora siano ancora più grandi del previsto. Infatti, secondo delle voci interne, ci sarebbe un’altra indagine interna che ha fatto partire lo stesso Helmut Marko. L’accusa da parte della dipendente era partita nell’ultimo trimestre del 2023, ma volevano che la cosa rimanesse segreta fino a ordine contrario. Ma due mesi dopo, l’azienda si è ritrovata la notizia su giornali e siti web e ovviamente, all’azienda, la cosa non ha fatto molto piacere. Soprattutto poi quando si sono ritrovati a leggere ovunque la natura delle accuse nei confronti di Horner e l’archivio di file delle prove.

Nuova indagine interna della Red Bull

Helmut Marko, in una recente intervista, aveva spiegato di essere a rischio sospensione, poco prima di incontrare il CEO Oliver Mintzlaff e dire che avrebbe continuato a ricoprire il suo ruolo all’interno del team di Red Bull. Secondo alcune indiscrezioni, il dirigente sportivo avrebbe fatto partire una nuova inchiesta riguardo ad una fuga di notizie ai media. I redattori britannici di The Telegraph hanno confermato questa voce, spiegando che è in corso una seconda indagine sulle fughe di notizie delle ultime cinque settimane. Al momento non è chiaro su chi stiano indagando nello specifico e chi sia sotto il mirino di Red Bull, ma fatto sta che nel team continua ad esserci puro caos e sembra non riescano a trovare pace dopo lo scandalo di Christian Horner.

Che ne pensate di questa indagine? Cosa salterà fuori? Siamo curiosi di sapere la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo della Formula 1, il caso di Christian Horner e molto altro.