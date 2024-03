Xbox Series X: offerta Mediaworld a un prezzo stracciato!

Se vuoi iniziare ad entrare nel mondo della next gen, questo è il momento migliore per farlo. Su Mediaworld trovi in offerta l’Xbox Series X ad un prezzo davvero stracciato

I videogiochi, una delle più grandi passioni e uno degli hobby più belli che una persona possa mai avere. Quanto è bello potersi godere una partita online con gli amici oppure godersi una bella storia in solitaria con una storia mozzafiato? In ogni caso, questo è il momento più adatto per farlo, anche con il vasto catalogo di Game Pass che ti permette di accedere a tantissimi titoli di successo. Oggi puoi farlo next gen, con l’offerta Mediaworld sull’Xbox Series X ad un prezzo davvero stracciato! Infatti oggi la trovi alla modica cifra di 462,99 euro invece di 549,99 euro, per uno sconto di 87 euro, quasi 100! Un’occasione imperdibile.

Puoi approfittare dell’offerta semplicemente cliccando qui.

La vastità del Game Pass dell’Xbox Series X in offerta su Mediaworld

Dunque, con questa console si assapora la vera e propria next gen. Innanzitutto, qualsiasi gioco tu decida di giocare (ovviamente se il titolo lo supporta), puoi giocarlo con una fluidità estrema grazie ai 60 FPS stabili. Al contrario, se invece preferisci una grafica più dettagliata, sacrificando quindi la fluidità, puoi attivare il ray-tracing, che rende molto più nitidi i dettagli delle ombre, della luce e dei riflessi. Una grafica davvero spettacolare! Caricamenti molto rapidi e quasi impercettibili. Ma il punto forte di Xbox sta nel suo Game Pass, un intero catalogo di videogiochi da giocare scaricandoli oppure in streaming, un po’ in stile Netflix! Dai un’occhiata ai giochi del Game Pass usciti questo marzo! Con l’abbonamento al servizio, puoi usufruire di centinaia di titoli, così tanti che contarli tutti è impossibile. Il bello di Xbox è proprio questo, avere a completa disposizione un vastissimo catalogo di videogiochi, in modo da non rimanere mai senza qualcosa da giocare.

Vuoi quindi entrare nel mondo della next gen con tanti titoli da giocare? Questo è il momento giusto. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.