Migliori tastiere da gaming | Maggio 2021

In questa guida vedremo quali sono le migliori tastiere da gaming attualmente sul mercato, e quale acquistare in base a prezzo e funzionalità

Con l’enorme varietà di prodotti disponibile, scegliere una tastiera da gaming non è sempre facile. In questa guida vedremo quindi quali sono i fattori da considerare per la scelta della propria tastiera, e quali sono le migliori tastiere per varie fasce di prezzo.

Quali fattori considerare per la scelta della tastiera

Nel considerare una tastiera, che sia da gaming o meno, la distinzione più importante da fare è tra tastiere a membrana, e meccaniche. Nelle prime la pressione su un circuito dello strato di membrana sottostante ai tasti ne registra la pressione. Questo significa che le tastiere a membrana daranno un feedback alla pressione poco definito, che bisognerà premere a fondo il tasto perché venga riconosciuto, e che potrebbero consumarsi col tempo. Il fatto che si usi una singola membrana per tutti i tasti fa sì però che il costo sia notevolmente ridotto rispetto alle controparti meccaniche.

Nelle tastiere meccaniche invece ogni tasto chiude singolarmente il circuito (facendo registrare la pressione) con il movimento di uno switch caricato a molla. Questo significa che il feedback dei tasti di una tastiera a meccanica sarà in base al tipo di switch molto più definito, e potenzialmente anche più rumoroso. Un altro vantaggio importantissimo delle tastiere meccaniche è infatti la possibilità di scegliere il proprio switch, oltre che il keycap (il tasto vero e proprio).

Se personalizzare i keycap significa solamente modificare l’estetica o il feeling al tatto della tastiera, le differenze tra gli switch sono molto più importanti. Uno switch lineare ad esempio renderà più fluida la pressione del tasto, mentre altri daranno feedback più o meno definiti durante o alla fine della pressione. Un’altra differenza tra gli switch è nel peso, e quindi nella forza stessa necessaria per registrare la pressione.

Gli altri aspetti da considerare per la scelta della tastiera sono l’illuminazione, eventuali tasti aggiuntivi, presenza del tastierino numerico, e dimensioni. Per quanto riguarda l’illuminazione ad esempio, possono essere disponibili solo un paio di colori, o l’intera gamma RGB, e l’illuminazione può essere diversa per ogni singolo tasto o unica per tutta la tastiera.

Corsair K95 RGB Platinum – Migliori tastiere da gaming

Anche se il prezzo non è basso, la K95 RGB Platinum di Corsair è senza dubbio la miglior tastiera da gaming in circolazione. La tastiera è abbastanza grande, ma sfrutta bene lo spazio includendo controlli media dedicati, ruota del volume in metallo, illuminazione RGB, e persino una porta USB aggiuntiva. Non mancano poi keycap aggiuntivi per i tasti WASD, e il poggiapolsi removibile. Gli switch sono gli ottimi Cherry MX Speed, o in alternativa i Cherry MX Brown.

(attualmente in offerta) Corsair K95 RGB Platinum Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Speed, Retroilluminato RGB, Italiano QWERTY, Nero Switch meccanici 100% Cherry MX Speed RGB: Spingi al massimo con la risposta rapida da 1.2 mm e la durata degli switch meccanici CHERRY MX con contatti dorati

Asus ROG Strix Scope – Migliori tastiere da gaming

Ad un prezzo simile alla K95, la ROG Strix Scope di Asus è particolarmente indicata a chi gioca soprattutto a sparatutto in prima persona. La tastiera presenta infatti personalizzazione macro completa, e un tasto CTRL ingrandito, per renderne più comoda la pressione. Non manca l’illuminazione RGB completa, e si possono scegliere gli switch Cherry MX Blue, Brown, Red, Black, Silent Red, o Speed Silver.

Logitech G413 – Migliori tastiere da gaming

La G413 di Logitech è una delle migliori tastiere da gaming economiche che potete acquistare. La tastiera monta gli switch proprietari Romer-G Tactile, precisi e silenziosi. Assolutamente non scontato per il prezzo, la G413 include anche una porta USB aggiuntiva, a cui collegare il mouse ad esempio.

Razer Cynosa Chroma – Migliori tastiere da gaming

Per chi preferisce le tastiere a membrana, una delle migliori sul mercato è la Cynosa Chroma di Razer. Vi è il supporto all’illuminazione RGB completa e alla personalizzazione macro, e la tastiera è anche resistente all’acqua.

Conclusioni

La scelta della tastiera dipende soprattutto dal gusto personale, e per quanto ci siano tastiere oggettivamente migliori di altre, vi consigliamo sempre di provare con mano quante più tastiere possibili in un negozio. Per altre guide, news, recensioni e speciali sul mondo hardware, passate per la sezione dedicata sul nostro sito!