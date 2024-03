Due gare Gran Premio in Spagna? Nel 2026 Madrid e Barcellona

La pista della città catalana, nonostante l’appuntamento del 2026 fissato per Madrid, non vuole rinunciare. Per il 2026 si conta di fare due gare Gran Premio in Spagna, sia a Madrid che a Barcellona

Già qualche settimana fa si parlava dell’eventualità di un ritorno della federazione di Formula 1 sul circuito di Madrid. Ora la cosa è stata confermata, ma nonostante questo il team catalano, che ora sta lavorando intensamente sulla pista in vista della Superbike, prima per due giorni di test e poi per il round 2 del campionato, non vuole rinunciare al Gran Premio di Barcellona. Dopotutto questa è un’usanza che va avanti ormai dal 1991 e non vogliono rinunciare alle emozioni che ogni stagione regala il Gran Premio sulla pista catalana. Anche se hanno già confermato l’appuntamento e l’ingresso in calendario per la gara di Madrid, la gara di Barcellona rimane ancora una gara che desiderano avere.

Due gare Gran Premio in Spagna = doppio divertimento

A parlare dell’eventualità di effettuare ben due gare Gran Premio in Spagna è stato lo stesso direttore del Circuit de Catalunya, Josep Lluis Santamaria. Secondo le sue parole, crede che la cosa sia più che fattibile, anche perché negli Stati Uniti fanno ben tre gare Gran Premio e in Italia ne fanno due. Quindi la possibilità che coesistano sia il Gran Premio di Madrid che il Gran Premio di Barcellona nello stesso anno non è pari a zero. Anzi, considerando proprio questo fattore, è molto probabile che accada. La spesa che dovrebbero impiegare per preparare la gara di Barcellona sarebbe intorno ai 50 milioni di euro. Tutto questo è possibile a patto che il team catalano accetti la rotazione con altri tracciati del continente Europeo. Anche lo stesso Stefano Domenicali, amministratore delegato di Formula 1, aveva già parlato della possibilità in passato. Le probabilità quindi sono più che buone e i presupposti ci sono.

Voi che ne pensate? Riusciremo a vedere due gare del Gran Premio nella terra spagnola? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della Formula 1 e tanto altro.