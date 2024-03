Dragon’s Dogma 2 ci dà il benvenuto con il nuovo trailer narrato da Ian McShane!

Nelle scorse ore, Capcom ha rilasciato un nuovo trailer di Dragon’s Dogma 2 lungo ben otto minuti e narrato, in inglese, dall’attore Ian McShane: benvenuti in Dragon’s Dogma 2!

Questo mese di marzo vede arrivare diversi grandi titoli molto attesi, come Rise of the Ronin o, per l’appunto, Dragon’s Dogma 2. Il GDR di Capcom arriverà il prossimo 22 marzo su Xbox Series X | S, PS5 e PC, e quale miglior modo per prepararsi e festeggiare se non con un gustoso gameplay trailer, che fa da panoramica generale, di quasi otto minuti e narrato dal leggendario attore Ian McShane? Lo trovate qua sotto, potete gustarvelo con calma. E se volete una bella introduzione al mondo di gioco, perché non date un’occhiata ai nostri trucchi e consigli? Li trovate qui!

Dragons’ Dogma 2: Ian McShane ce lo racconta in un overview trailer di 8 minuti (quasi)

Il leggendario McShane illustra la storia, l’ambientazione e il combattimento di Dragon’s Dogma 2, ponendo anche sotto la luce anche le pedine e le varie minacce che affliggono il mondo di gioco. Mondo di gioco che ci troveremo nuovamente ad esplorare nei panni dell’Arisen, un guerriero a cui è stato rubato il cuore da un drago, maledicendolo, e che parte in un viaggio con l’obiettivo proprio di recuperare ciò che gli è stato tolto. Per far ciò, potremo avvalerci dell’aiuto delle Pedine, combattenti di classi diverse (Guerriero, Soldato, Tristano…), per affrontare le terribili creature che si porranno sulla nostra strada, dalle arpie ai non morti, dai minotauri agli orchi e così via.

Dragon’s Dogma 2 ha due nazioni da esplorare, chiamate Vermund e Battahl, con oltre 1000 personaggi da incontrare. Il mondo di gioco sembra essere terribilmente vasto e pieno di attività, ancor più di quanto lo fosse quello del capitolo originale, datato ormai il lontano 2012, quando le console di punta erano PlayStation 3 e Xbox 360. Come siamo vecchi, ormai.

Avete visto il nuovo overview trailer di Dragon’s Dogma 2 narrato dal leggendario Ian McShane? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!