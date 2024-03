Con l’arrivo del capitolo 5 della stagione 2 su Fortnite giungono anche nuove skin nel pass battaglia, vediamole tutte

Nel nuovo capitolo di Fortnite: “Miti e mortali” i giocatori potranno vestire i panni di disparate divinità olimpiche, discese in terra per darsele di santa ragione a suon di proiettili. Per ottenere le skin sarà necessario acquistare, come da prassi, il battle pass. Una volta fatto ciò, si potranno accumulare punti esperienza nel gioco volti a sbloccare le skin disponibili. Se desiderate calarvi nelle fattezze di dei e mostri del mito greco non perdetevi questa guida che vi illustrerà le skin rilasciate da Epic Games.

Cerbero | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – tutte le skin del pass battaglia

Appena acquisterete il pass battaglia della nuova stagione verrete premiati con una skin di Cerbero. Il famelico cane a tre teste, posto a guardia dell’Ade, ha subito un profondo rework per adattarlo alle esigenze di gameplay. Vi troverete, quindi, davanti ad una creatura bipede e umanoide dalla testa canina, con colori prevalentemente scuri e incentrati sul nero. Sarà anche disponibile una versione più sgargiante dello stesso : il “Cerbero immortale” ottenibile al livello 8 del pass battaglia.

Afrodite | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – tutte le skin del pass battaglia

La dea dell’amore e della bellezza pare abbia deciso di non disdegnare un po’ di sana competizione. La vedrete calarsi nei panni di guerriera per macinare folle di nemici sull’isola del titolo di Epic Games. La sua prima versione, in vesti auree e argentee sarà disponibile nella terza pagina del battle pass, più precisamente al livello 14. “Afrodite immortale”, sua versione più su tinte violacee, invece, si sbloccherà avanzando un po’ di più fino al livello 20.

Poseidone | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – tutte le skin del pass battaglia

Il possente dio dei mari, in questo caso in versione decisamente ilare ed ironica, abbandonerà le distese oceaniche per concedersi un po’ di svago sulla terra. Lo farà dapprima nella sua versione verde, disponibile a pagina 5 del battle pass e sbloccabile al livello 26. Segue il “Poseidone immortale” relegato al livello 32 del pass battaglia. Infine per coloro che giungeranno dinanzi ai premi bonus si schiuderà la possibilità di ottenere l’ultima delle versioni di Nettuno. Il ” Poseidone Magmatico” si trova, infatti, nella prima pagina dei Bonus Rewards.

Medusa | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – tutte le skin del pass battaglia

La gorgone che tramutava gli uomini in pietra, colei che fu uccisa con astuzia dall’eroico Perseo si cala in battaglia con fattezze decisamente meno mostruose di quelle del mito. Medusa si sbloccherà al livello 38 nella settima pagina del pass battaglia. Esiste, tuttavia, anche la versione “Medusa guerriera gorgone” che richiederà un po’ più di tempo in quanto legata al livello 46 del battle pass.

Zeus | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – tutte le skin del pass battaglia

Il re dell’olimpo, il lanciatore di fulmini, il flagello del titano Crono potrà essere vostro, a patto che giochiate abbastanza da ottenerlo. Zeus, signore degli dei, si troverà, infatti, nella nona pagina del pass battaglia, per essere precisi al livello 54. ” Zeus il conquistatore”, titolo emblematico per colui che ottenne il dominio tra gli olimpici sta poco più in là al livello 62. Tra i Bonus Rewards si trova “Zeus Immortale”, in questo caso nella seconda pagina.

Artemide | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – tutte le skin del pass battaglia

Figlia di Latona e di Zeus, sorella di Apollo, dea della luna e della caccia; con questi titoli si riconosce la divina arciera Artemide. I requisiti per averla sono piuttosto elevati e richiedono che si giunga all’undicesima pagina e al livello 70 del pass battaglia. Al livello 78 sarà il turno di “Artemide immortale” mentre dovrete attendere i Bonus Rewards per sbloccare la celestiale “Artemide elisia”.

Ade | Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – tutte le skin del pass battaglia

Infine giunge il turno del dio dei morti e dell’oltretomba: Ade. Per poterne utilizzare le fattezze dovrete giocare parecchio poiché egli è relegato nelle parti terminali del battle pass. La sua prima skin si localizza nella tredicesima pagina e più precisamente al livello 86. Per ottenere l’emote “Trasformazione oscura” dovrete arrivare fino al livello 94 mentre tra i Bonus Rewards si trova il poderoso “Ade leteo.

Altre novità

Ma le novità non finiscono qui e noi non finiamo di raccontarvele. Seguite quindi le nostre nuove guide sul capitolo 5 della seconda stagione di Fortnite. la prima vi svelerà le varie aggiunte fatte da Epic Games, la seconda vi mostrerà come è mutata la mappa di gioco, l'ultima invece vi parlerà dei vari Npc introdotti nel gioco. Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile come free to play su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e mobile.

