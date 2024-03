ASUS Republic of Gamers rivela il ROG Carnyx: il microfono gaming di nuova generazione

ROG presenta il ROG Carnyx: un microfono gaming di altissima qualità, ora disponibile in Italia

Questo microfono USB cardioide offre prestazioni professionali grazie alla sua capsula a condensatore da 25 mm, progettata appositamente per catturare l’audio con la massima fedeltà. Con un campionamento di 192 kHz / 24 bit, il Carnyx garantisce un suono ricco, dettagliato e vivido, perfetto per catturare ogni sfumatura della voce. Dotato di un filtro high-pass, un filtro pop integrato e un solido supporto antishock, assicura registrazioni nitide e prive di interferenze.

ROG Carnyx: il microfono Gaming di Eecellenza di ASUS ROG

Il Carnyx è un accessorio gaming all’avanguardia, facile da usare grazie alla sua modalità plug and play e compatto per adattarsi a diverse configurazioni di gioco. Può anche essere montato su un braccetto portante, offrendo versatilità e qualità audio superiore per lo streaming e la registrazione.

Il ROG Carnyx presenta una capsula a condensatore da 25 mm che potenzia le prestazioni a bassa frequenza, offrendo una resa vocale ricca, naturale e calda. La sua trama polare cardioide enfatizza i suoni frontali, riducendo al minimo quelli laterali e posteriori, rendendolo ideale per le registrazioni in solitaria tipiche dei gamer e dei podcaster.

Per garantire un suono chiaro e nitido, il Carnyx è dotato di più filtri: un filtro high-pass che migliora la chiarezza della voce, riducendo i rumori a bassa frequenza, e un filtro anti-pop che attenua le pressioni eccessive dei suoni esplosivi della voce. Il robusto supporto antivibrazioni in metallo e i cavi elastici isolano il microfono da sollecitazioni e shock esterni, assicurando una registrazione senza disturbi di rumori di fondo come la tastiera o il clic del mouse.

Il design estetico e performante del Carnyx è in perfetto stile ROG. Una pratica manopola di controllo multifunzionale sulla base consente di regolare il volume del microfono e dell’audio multimediale, mentre un pulsante one-touch sulla parte superiore permette di mutare l’audio con un semplice tocco, mantenendo la registrazione pulita e ininterrotta. Un indicatore LED segnala quando l’audio è disattivato. Collegando il Carnyx al computer tramite il cavo USB incluso, è possibile iniziare a registrare o trasmettere audio di qualità immediatamente. L’adattatore integrato per il montaggio a braccetto assicura la compatibilità con la maggior parte dei supporti microfonici.

Il Carnyx di ROG porta con sé il chiaro DNA di ASUS ROG, evidenziato non solo dalla qualità premium, ma anche dagli iconici LED RGB che conferiscono al prodotto un aspetto accattivante e personalizzabile. Questi LED possono essere sincronizzati con il proprio setup e con altri prodotti compatibili Aura Sync, offrendo una sinergia visiva completa.

Il nuovo microfono ROG sarà gradualmente disponibile anche in due varianti di colore, Standard Black e Moonlight White, per soddisfare le diverse preferenze estetiche e integrarsi perfettamente con il look del setup di gioco.

Il ROG Carnyx è l’ideale per i gamer e gli streamer che cercano un’esperienza audio di alta qualità con un design tipico di ROG e caratteristiche premium, ma con la stessa facilità d’uso e configurazione.

Per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi, il microfono ROG Carnyx può essere acquistato sull’eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store, al prezzo consigliato al pubblico di 199,99 € IVA inclusa.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).