Google I/O 2024: tra intelligenza artificiale e Pixel 8a

Il prossimo Google I/O 2024 vedrà protagonisti l’intelligenza artificiale generativa Gemini e il nuovo medio gamma Pixel 8a

Mancano solo due mesi al Google I/O 2024, la conferenza annuale per sviluppatori che si terrà il 14 maggio presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, California. L’evento, trasmesso in streaming per un pubblico virtuale, sarà ricco di novità, con l’intelligenza artificiale e il Pixel 8a che promettono di essere i protagonisti indiscussi.

Google I/O 2024: l’IA al centro dell’attenzione

Dopo il lancio dei modelli Gemini e Gemma, Google è pronta a mostrare al mondo i progressi compiuti nel campo dell’intelligenza artificiale. Ci si può aspettare un focus particolare sulle funzionalità di generazione di immagini, recentemente messe in pausa per via di alcune imprecisioni storiche e contenuti offensivi. Google, però, ha già annunciato di essere al lavoro su una versione migliorata che verrà presentata durante l’I/O.

Android 15 e Pixel 8a: le altre star dell’evento

Oltre all’IA, Google I/O 2024 sarà l’occasione per dare un primo sguardo ad Android 15, la nuova versione del sistema operativo mobile incentrata su sicurezza, prestazioni e funzionalità della fotocamera. La prima Developer Preview è già disponibile, mentre le prime beta sono attese in vista della conferenza.

Sul fronte hardware, il Pixel 8a è il candidato più papabile per la presentazione ufficiale. Le indiscrezioni parlano di un processore Tensor G3, 8GB di RAM, un display OLED da 6,1 pollici e Android 14 come sistema operativo. Il prezzo dovrebbe partire da 569,90 euro, con quattro varianti di colore al lancio: “Obsidian” (nero), “Porcelain” (beige), “Bay” (azzurro) e “Mint” (verde chiaro).

Google I/O 2024: un’agenda ricca di appuntamenti

Oltre ai keynote e alle sessioni tecniche, il Google I/O 2024 offrirà un’ampia gamma di appuntamenti per sviluppatori e appassionati. La registrazione online è già aperta e gratuita. Per chi desidera partecipare di persona, è previsto un secondo giorno di programmazione dal vivo il 15 maggio.

Un evento da non perdere

Il Google I/O 2024 si prospetta come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia, con un’agenda ricca di novità e spunti di riflessione. L’intelligenza artificiale, Android 15 e il Pixel 8a sono solo alcuni dei temi che saranno trattati durante la conferenza.

