Senua’s Saga: Hellblade 2, confermata la Photo Mode

Ormai la Photo Mode è una feature sempre più presente nei giochi moderni e tanti giocatori hanno imparato ad apprezzarla. La possibilità di immortalare in maniera scenica i momenti più significativi di un titolo è sempre molto apprezzata, ma ovviamente lo è ancora di più se il titolo in questione vanta una qualità grafica molto elevata e una grande direzione artistica.

Ovviamente, dato che Senua’s Saga: Hellblade 2 ha sempre paventato una qualità visiva eccezionale, tantissimi giocatori speravano che avesse una Photo Mode sin dal lancio. Fortunatamente sembra che i desideri dei fan si realizzeranno, dato che recentemente Ninja Theory ha confermato che nella loro nuova opera sarà presente una modalità foto.

Photo mode returns in Senua's Saga: Hellblade II. Here are some shots we took purely using photo mode in-game this week. pic.twitter.com/zd6P3829Tk

— Ninja Theory (@NinjaTheory) March 15, 2024