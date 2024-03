Nicolas Cage conferma la serie tv di Spider-Man Noir

I fan della Marvel, nello specifico di Spider-Man, potranno gioire nel leggere questa notizia. Nicolas Cage ha confermato le voci sulla serie tv di Spider-Man Noir, spiegando che sono in corso delle trattative per realizzare lo spin-off

Se ne parlava già da diverso tempo in alcuni rumor che dicevano che Amazon Prime Video avrebbe realizzato la serie live action su Spider-Man Noir. Adesso, dopo diverso tempo, è arrivata la conferma ufficiale direttamente dall’attore premio Oscar Nicolas Cage, che ha interpretato il personaggio di Spider-Man Noir già nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse, che nel 2018 aveva vinto come miglior film d’animazione agli Oscar. Dopo tanto tempo di attesa, l’attore statunitense ha rivelato che sta avendo degli incontri con la Sony per parlare dello sviluppo della serie tv con Spider-Man Noir.

Spider-Man Noir, la serie tv live action con Nicolas Cage

Al momento, però, sono solo conversazioni con i dirigenti, non è ancora una cosa ufficiale. Ma già il fatto che ne stiano parlando ha tutti i presupposti per far sì che questa serie si realizzi e proprio con il suo doppiatore originale come protagonista nei panni in carne e ossa di una versione più anziana e dark di Peter Parker. Chi conosce il personaggio sa benissimo che la storia di questo Spider-Man è ambientato in una New York degli anni 30, in particolare nel periodo dopo la Grande Depressione.

Questo Spider-Man è molto più violento e oscuro e si allontana completamente dal classico Spider-Man che conosciamo e amiamo e questo rende questa versione molto affascinante. I fan che aspettano questa serie tv sono tanti, anche perché lo Spider-Verse della Sony lo ha reso ancora più popolare dopo la sua comparsa nel primo film. In Into The Spider-Verse ha avuto un ruolo più centrale, in Across The Spider-Verse invece ha avuto solo una comparsa sul finale.

Voi siete curiosi di vedere la serie? Ricordiamo che uscirà su Amazon, ci resta solo da scoprire quando. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

