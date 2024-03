Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – posizione di NPC e personaggi

Tra spie e dei, 15 personaggi sono a nostra disposizione sull’isola di Fortnite: ecco la posizione degli NPC nella Stagione 2 del Capitolo 5

Avevamo in mente quindici miniguide separate, ma alla fine abbiamo optato per una sola dedicata alla posizione di ciascuno dei 15 personaggi, tra rivenditori ed NPC assoldabili, di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2. Conviene sempre sapere dove rintracciare i vostri migliori alleati con cui resistere alle angherie dell’Anonimo[280] di turno, ed è per questo che vi rimandiamo alle nostre precedenti guide: quella generale per le novità di Miti e Mortali, e quella relativa alla mappa nello specifico. Vero, vedrete una mappa per ciascuno dei quindici tipetti di cui parleremo, ma non per questo andrete lontano senza conoscere i luoghi interessati. Vi aspettano oltre 15 paragrafi, per cui diremmo di iniziare subito.

Artemide | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

La prima possibile salvezza in Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 è Artemide, che come tutti gli NPC e i personaggi può dimostrarsi utilissima una volta rintracciata la sua posizione. Dea della caccia nel pantheon greco, la furtiva stratega si annida nel centro-nord dell’isola: per capire meglio dove, tenete sott’occhio la guida alla nuova mappa. Ciò detto, è evidente che ha fatto di Oscar la sua preda: potrete infatti trovare la cacciatrice divina al cancello d’ingresso di Tana Tracotante. Troverete lei e i suoi utili servigi a portata di lingotti, e non alludiamo solo alla possibilità di comprare qualcosa. La dea rientra infatti tra gli otto (alla stesura dell’articolo) NPC assoldabili del battle royale di Epic Games: 250 lingotti per reclutarla come ricognitore, 300 per comprare un DMR Cacciatrice. I dialoghi sulla lore sono sempre gratuiti.

Miaoscolo | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Siamo in ballo e, stavolta, al centro dell’attenzione c’è il caro vecchio Miaoscolo. Il gatto-bodyguard di Mida è uno dei quattro agenti a tornare dalla longeva e amatissima Top Secret (C2S2), e pur vendendo i suoi servigi a prezzo più caro rispetto ad Artemide, può rivelarsi molto utile. Si può assoldare per 250 lingotti come specialista dei fucili pesanti. Altrimenti, lui può vendervi il Fucile Pesante Guardiano. In quanto a dove lo potete reperire (ehi, la guida serve a questo, no?), lo trovate alla villetta con vigneto ad est di Distese del Duello, oltre il fiume. In fatto di lore, Miaoscolo parlerà con rammarico dello scisma avvenuto nell’Agenzia.

Myna | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Non sappiamo se questo comporti qualcosa per un’eventuale ritorno nel negozio oggetti da parte di Kratos, ma Myna mira alle stelle del firmamento, quello olimpico per essere precisi. Lore a parte, potete trovarla nella boscaglia appena a sudovest di Residenza del Ribelle. Può vendervi un Fucile di Precisione Mietitore per 300 lingotti se la cosa vi può interessare, ma se ve la sentite potete anche sfidarla a duello (regolarmente, si intende; non sparandole per primi, anche se il risultato non cambia di molto). Oppure, se vi va, assoldatela per 250 lingotti e vi accaparrerete un’altra esperta di ricognizione, proprio come Artemide. Con tutti i bonus che comporta.

Laguna | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Ed è qui che le cose si fanno interessanti. A nordest di Rotaie Rischiose, o a nordovest di Gran Ghiacciaio se preferite, potreste trovare Laguna in cima alla torre di guardia. La mitraglietta a raffica Tuono che vi vende per 300 lingotti potrebbe essere ghiotta, ma è assoldandola pagandone 250 che farete il vero affare. Lei infatti è una guaritrice, ed è per questo che di tanto in tanto vi arriveranno due Curabbombe in faccia da lei. Ciascuna Curabbomba, siccome lo strumento è stato reintrodotto (“Fuori magazzino”, per il gergo da FOMO di Fortnite), corrisponde a 20 punti vita in più se ve ne mancano, o 20 punti di scudo se siete in piena salute. In altre parole, dunque, bastano solo tre interventi da parte sua a inizio partita per avere il pieno degli scudi: motivo in più per tenerla fuori dalla tempesta!

Leader Bravo | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Quanto bravo sia, poi, sta a voi vederlo, ma Leader Bravo attende chiunque si avventuri a Scalini Spocchiosi, dove alla villa da guerrigliero di Peter Griffin non è rimasta che la bandiera. Potete affrontarlo a duello se lo ritenete opportuno, o comprare da lui un Fucile d’Assalto Tempra di Guerra per 300 lingotti. Spendendone 50 in meno, però, potreste unirlo alla vostra combriccola (o a voi, se state giocando in singolo). Siccome si tratta di uno specialista delle scorte, potrebbe essere la vostra opzione migliore in caso di Incarichi Partita molesti in cui raggiungere il massimo di un tipo di munizioni. Oppure se volete semplicemente che di tanto in tanto qualcuno ve ne dia un po’.

Poseidone | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Prendendo spunto dalle skin di categoria Competizione Succosa (sì, esistono; no, non godono di benefici agli scudi), la rivisitazione di Poseidone in chiave Fortnite lo vede come un surfista californiano spensierato. Tenendo fede al modello a cui si rifà la skin, Poseidone vende Curabbombe a 120 lingotti l’una; non un buon affare, considerando che un guaritore può curarvi quando ne avete bisogno (ma non per forza). Se lo trovate alla stazione di Rotaie Rischiose, è molto meglio comprare un Fucile d’Assalto Tempra di Guerra per 300 lingotti o assoldarlo per 250 come specialista pesante, al pari di Miaoscolo.

Medusa | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

“Paladina dell’umanità dal cuore di pietra”, eh? Il “mito” secondo cui è stata “uccisa da un grande eroe” sarebbe una “menzogna”, vero? Non ditelo a nessuno che abbia studiato la mitologia greca, ma per quanto concerne il battle royale di Epic Games, Medusa è sopravvissuta ai tradimenti truculenti dell’antichità ellenica. La trovate a Distese del Duello. È la prima NPC che non potete assoldare in questa lista (più o meno, ma ne parleremo alla fine), ma in compenso vende Granate a onda d’urto per 200 lingotti o (appropriatamente) dei travestimenti oggetto per soli 50 pezzi d’oro.

Afrodite | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Anche per Afrodite la lore di Fortnite cozza un po’ con la mitologia vera e propria, ma la dea dell’amore vi aspetta all’estremo sud dell’isola, per la precisione al centro. Con 300 lingotti potrete accaparrarvi un’ottima Mitraglietta Araldo, ma separandovi da 250 mattonelle dorate potrete avere Afrodite con voi come Specialista di medicina. Per ora è l’unica guaritrice sull’isola insieme alla mortale Laguna, ma aspettatevi tra qualche settimana di vedere nuovi personaggi non giocanti e, con essi, nuove location dove cercare gli NPC descritti in questa guida. Se giocate a coppie e riuscite ad assoldare sia Afrodite che Laguna, potreste avere un vantaggio difensivo notevole.

Assassina Spartana | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Questa non è blasfemia né pazzia; semmai, è l’Assassina Spartana a spingerci alle citazioni più improbabili. La potete reperire sui ghiacciai a nordest dell’isola, dove sarà ben contenta di vendere un DMR Cacciatrice per 300 lingotti. In alternativa, potreste sfidarla a duello gratuitamente e tenervi le eventuali ricompense (insieme alla altrettanto eventuale pellaccia). Con 250 lingotti per il reclutamento, però, questo è l’ultimo personaggio assoldabile della guida. Pagando, l’Assassina Spartana vi seguirà fedelmente in veste di Specialista delle scorte, provvedendo come tale alle munizioni che avete sprecato con il simpaticone di turno. Quelli che attaccano e fuggono, avete presente?

Marigold | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Che sia la sorella, la moglie o semplicemente una controparte femminile di Mida non è dato sapere, ma Marigold è tornata come NPC e la potete trovare alla villa sul mare a sudovest della location di Afrodite. Per 300 lingotti vi venderà una Pistola ranger, e per la stessa cifra vi darà un bel paio di Ali di Icaro. La lore, consultabile parlando con lei, allude alla riunione degli agenti visti in Top Secret: è pesantemente implicato che Mida giocherà un ruolo molto importante nelle settimane a venire, prima della fine di maggio. La fautrice della rimpatriata è lei, ma alcuni come Miaoscolo non sembrano esserne particolarmente entusiasti…

Brutus | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Incrocio tra l’Heavy Weapons Guy di Team Fortress 2 e un bodyguard, Brutus parrebbe aver preso il comando della combriccola di spie dopo tante, tante stagioni. E sì, è Marigold ad averlo chiamato, motivo per il quale ora lo si può trovare nella piazza di, ahem, Piazza Piacevole. Parlandogli potrete chiedergli dei chiarimenti sulla sua presenza sull’isola, oppure comprare delle bende per 125 lingotti. L’altra opzione, quella di comprare un Fucile pesante automatico Frenesia, ve ne scucirà 300. Oppure potete, di nuovo, semplicemente parlare con lui, in quanto ogni personaggio non giocante vi darà un oggetto gratuito a caso di default.

Jules | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Non sappiamo quale rapporto ci sia tra Mida e Marigold di preciso, ma quel che è certo è che Jules (pronunciata per l’appunto come “jewels”, gioielli) è la figlia del capo dell’Agenzia. Inventrice introdotta nella stagione successiva a Top Secret, la discussa Tuffati, Jules si fa trovare ad ovest di Tana Tracotante, dunque nelle vicinanze più o meno immediate di Artemide. Da lei potete comprare una Granata onda d’urto per 200 lingotti, o alzare il tiro a 300 e portarvi a casa un Fucile pesante Guardiano. Uno dei due dovrebbe spettarvi di diritto semplicemente per averle parlato; investite saggiamente.

Skye | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

All’estremo nord dell’isola potete trovare anche l’avventuriera con il pallino dei videogiochi tanto quanto noi: Skye. La ragazza, anch’essa membro dell’Agenzia, vi aspetta sul pontile a nord di Campi Candidi, esattamente dove potevate trovare Carpa Assassina nella precedente season. I suoi servigi costano entrambi 300 lingotti; scegliete voi se acquistare una Mitraglietta Araldo o le Ali di Icaro. Consiglieremmo la seconda, visto che i personaggi nelle zone costiere esterne all’isola sono i primi ad andarsene per danni da tempesta… a meno che l’algoritmo della stessa non abbia deciso per una volta di sorridervi, si intende.

NitrogliceRina | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Sì, il CamelCase nel nome è voluto. NitrogliceRina (o, in inglese, TNTina) vi aspetta al magazzino a metà strada tra Piazza Piacevole e Distese del Duello; per intenderci, è la stessa location eretta al di sopra della tana fognaria delle Tartarughe Ninja della stagione precedente. Appropriatamente, è lei a vendervi le Granate a grappolo appiccicose per 200 lingotti, o il Fucile a pompa Martello per 300. Anche nel suo caso si tratta di una spia che fa il suo ritorno dalla stagione Top Secret. Tanto vale dirlo: il ruolo importante di Mida è spuntato fuori in un datamine, nello specifico con una variante ellenica della skin dal tocco dorato.

Hope | Posizione di NPC e personaggi di Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2

Unica sopravvissuta della stagione appena conclusa, Hope vi attende nella struttura alberghiera di Gran Ghiacciaio. Con lei avrete tre opzioni. La prima è quella di acquistare un Fucile di precisione Mietitore per 300 lingotti. Sempre per la stessa cifra, poi, potete usufruire di una Fenditura portatile; ottima sia per voi che, in caso di partite a coppie, terzetti o squadre, per i vostri eventuali compagni. Gratuitamente, inoltre, sarà lei a fornirvi tutte le informazioni che vi servono in fatto di lore in merito a quanto avvenuto nella scorsa season. Noi non vi roviniamo nulla in merito; scopritelo da voi.

“Ehi, stavo solo parlando!”

Qualunque siano gli NPC di cui avete trovato la posizione in questa guida, una cosa resta la stessa pure nella Stagione 2 del Capitolo 5 di Fortnite: gli avversari cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote pure mentre cercate di parlare con i personaggi. Non temete: a meno che non assoldino qualcuno prima di voi, di solito questo è un vantaggio. Una tattica validissima, infatti, è quella di nascondervi dietro un personaggio a inizio partita, se siete disarmati. Per attaccarvi da vicino, il giocatore di turno dovrà per forza usare un fucile pesante… e, con esso, colpire inavvertitamente l’NPC, attirandone le ire. Il personaggio attaccherà l’avversario tanto quanto voi, e se i nemici soccombono si calmerà. Tenetelo a mente!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati d’aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.