Juventus-Genoa: dove vedere la partita?

Come ogni weekend che si rispetti, anche la Domenica mostrerà molte insidie. Ma dove vedere Juventus-Genoa? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono parte integrante di questa nuova sfera calcistica. Lo dimostra anche la Serie A, ormai suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Ciò rappresenta senza dubbio un aspetto positivo per le società che godono degli introiti, ma un autentico svantaggio per tifosi e utenti, costretti a loro volta a cercare molte informazioni sulle partite di loro interesse. Pertanto questo articolo nasce con uno scopo ben preciso: rivelare dove vedere Juventus-Genoa e scoprire le probabili scelte dei tecnici.

La giornata 29 vedrà quindi un lunch match interessante, con due squadre che necessitano di vincere nonostante gli obiettivi completamente diversi.

Dove vedere Juventus-Genoa: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

In terza posizione con 58 punti, la Juventus arriva da un pessimo score, fatto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, rendimento altalenante che ha causato la perdita del secondo posto. I bianconeri hanno tra le mani ancora la Coppa Italia, unico vero obiettivo di stagione. Al dodicesimo posto con 33 punti compare il Genoa, pronto ad allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione per confermare la propria permanenza nella massima divisione. Andiamo allora a scoprire dove poter vedere Juventus-Genoa, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è guadagnata il suo posto nel mondo calcistico. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN ha la possibilità di trasmettere l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio mostra anche le gare di Serie B e gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile apre a due possibilità: da un lato il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e dall’altro il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, il quale permette l’utilizzo dell’app da due dispositivi in contemporanea. Occorrerà perdersi in pochi passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta dei servizi è ben diversa. Per la Serie A ci sono tre sfide garantite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta l’intero palinsesto. A questo si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce maggiormente con altri sport, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, basterà soltanto cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la discussione piattaforme, si arriva allo snodo principale: Juventus-Genoa sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Domenica 17 Marzo alle ore 12:30, terreno di gioco l’Allianz Stadium di Torino. Si ricorda di utilizzare una VPN per proteggersi dalle insidie di internet.

Un lunch match interessante, da gustarsi seduti sul divano davanti alla tv oppure scaricandosi l’applicazione.

Juventus-Genoa, probabili formazioni

La vittoria è l’esigenza di entrambe le compagini, per rincorrere il secondo posto e per ottenere la permanenza nella massima serie.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Chiesa, Vlahovic.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.

Chi delle due otterrà il massimo dalla sfida? Dateci un parere a riguardo. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi le news sul mondo social e web.