Logitech rivoluziona il mondo del lavoro e dello streaming con la nuova webcam MX Brio

Oggi, Logitech svela la sua ultima creazione: MX Brio/MX Brio 705 For Business, una webcam di fascia alta che ridefinisce gli standard del settore

Pensata per soddisfare le esigenze sia degli utenti finali che delle aziende, MX Brio si posiziona al vertice della gamma di webcam Logitech, integrandosi perfettamente nell’ecosistema della Serie MX insieme a tastiere e mouse.

MX Brio: la rivoluzionaria webcam di Logitech per prestazioni eccezionali

Offrendo prestazioni e esperienze di streaming di livello superiore, questa webcam favorisce una collaborazione professionale di alto livello. Dotata di risoluzione 4K Ultra HD, MX Brio è uno strumento essenziale per i professionisti creativi, consentendo loro di migliorare la loro presenza online e di condividere facilmente risultati e idee. Disponibile in due varianti di colore, Graphite e Pale Grey (esclusivamente per MX Brio 705 in Graphite), si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo o personale.

Sappiamo che gli utenti MX collaborano e comunicano da molti ambienti diversi e hanno bisogno di una webcam versatile che offra la migliore qualità video e audio,” afferma Anatoliy Polyanker, General Manager della linea MX di Logitech. “MX Brio è la nostra webcam di livello superiore, caratterizzata dalla personalizzazione e dalla capacità di mostrarsi o mostrare il proprio lavoro nel migliore dei modi possibili.

La webcam MX Brio di Logitech è all’avanguardia grazie alla sua risoluzione Ultra HD 4K e al sensore avanzato, rappresentando il costante impegno dell’azienda verso l’innovazione. Con pixel più grandi del 70% rispetto al modello precedente, questa nuova versione offre un’immagine ultra-nitida, potenziata dall’intelligenza artificiale. Grazie a questa tecnologia, la webcam può correggere automaticamente la luce basandosi sui volti, garantendo una qualità video e immagini estremamente dettagliata anche in condizioni di scarsa illuminazione, come dimostrato dai test del laboratorio DXOMARK.

Le opzioni di personalizzazione avanzate consentono agli utenti di regolare manualmente vari parametri, come esposizione, tonalità, vibrazione e campo visivo, attraverso software come Logi Options+, Logi Tune e G HUB. Inoltre, la modalità Show consente di condividere facilmente schizzi o altri oggetti fisici sulla scrivania inclinando semplicemente la webcam verso il piano di lavoro. La presenza di due microfoni beamforming riduce i rumori di fondo per una chiara trasmissione dell’audio, mentre un otturatore per la privacy integrato assicura la sicurezza delle conversazioni.

Per le aziende, MX Brio 705 for Business rappresenta la soluzione ideale per l’allestimento delle postazioni di lavoro e degli uffici domestici. Grazie alla sua compatibilità con le principali piattaforme di videoconferenza e alla certificazione per Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, il dispositivo è plug-and-play e può essere gestito in modo sicuro tramite la piattaforma di gestione dei dispositivi Logitech Sync.

Un’altra caratteristica esclusiva del modello MX Brio 705 for Business è l’inquadratura automatica RightSight, che rileva e centra automaticamente l’interlocutore anche in movimento, attivabile tramite Logi Tune.

MX Brio è anche allineata agli obiettivi di sostenibilità di Logitech, con la certificazione carbon neutral e l’utilizzo di materiali riciclati e provenienti da fonti sostenibili nel suo design. Disponibile in Graphite e Pale Grey, MX Brio sarà in vendita dal 20 marzo 2024 su www.logitech.com e presso altri rivenditori specializzati al prezzo di 229 euro.

MX Brio 705, disponibile solo in Graphite, può essere ordinata sul sito ufficiale di Logitech e presso rivenditori autorizzati al medesimo prezzo.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).