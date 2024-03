GoPro HERO12: in offerta imperdibile Creator Edition!

GoPro HERO12 è la più recente action cam di casa GoPro e la troviamo con un’offerta imperdibile su Amazon in versione creator kit! Scopriamo insieme tutti i dettagli

Abbiamo parlato di GoPro HERO12 nella nostra guida dedicata alle miglior action cam per gli sport invernali, come sci e snowboard, ma questa action cam, la più recente di casa GoPro è adatta a qualsiasi tipo di sport estremo o dinamico. La troviamo in offerta su Amazon con una formula davvero imperdibile, ovvero in versione Creator Edition con il kit creator, che include impugnatura per batteria, treppiede, telecomando. Siamo di fronte ad una action cam piccola e completa che offre video nitidi in 5,3K con la tecnologia di stabilizzazione da Emmy HyperSmooth 6.0, per risultati molto fluidi. In più, il suo design impermeabile e indistruttibile è una garanzia in qualsiasi condizione meteorologica, quindi adatto per una condizione di alta quota.

GoPro HERO12 è in offerta su Amazon in versione Creator Edition al prezzo di 570,55 € con il 13 % di sconto rispetto al prezzo originale. Si può acquistare su Amazon al box qui sotto.

(in offerta su amazon.it) GoPro HERO12 Black Creator Edition - Include Volta (impugnatura per batteria, treppiede, telecomando), Media e Light Mod, batteria Enduro e custodia per il trasporto Soluzione completa e creativa: Il pacchetto HERO12 Black Creator Edition racchiude in un unico kit HERO12 Black, la migliore fotocamera GoPro di sempre, e tutti i supporti e gli accessori di cui hai bisogno per iniziare subito a raccontare la tua storia. Include Volta (Impugnatura porta batteria/Treppiedi/Telecomando), Unità multimediale opzionale e Mod per luci, tre accessori in grado di trasformare la tua fotocamera in un potente centro di produzione.Il risultato? Riprese straordinarie di qualità professionale e versatilità di acquisizione foto e video in un design ultra tascabile, leggero e comodo, da portare con te tutto il giorno.

GoPro Hero12 è una action cam robusta e impermeabile fino a 10 m: completamente impermeabile e più resistente che mai. Grazie al design incredibilmente robusto, progettato per incassare i colpi e non fermarsi mai, è in grado di affrontare qualsiasi sfida al tuo fianco: fango, neve o acqua fino a 10 m di profondità. Il copriobiettivo idrorepellente elimina anche i lens flare e altri artefatti indesiderati, per foto e video ancora più strabilianti.

Inoltre, questa versione Creator Edition porta la qualità delle immagini migliore della categoria a un livello ancora superiore grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range, Ampia gamma dinamica) per video (5,3K e 4K) e foto. Ideale sia in zone ombreggiate che in ambienti molto luminosi, la tecnologia HDR cattura i dettagli più piccoli di ogni scena che generalmente si fondono con le ombre o spariscono nei punti più luminosi del tuo scatto. Il risultato? Immagini nitide e dinamiche con colori realistici.

GoPro HERO12 in offerta: caratteristiche tecniche principali

Dimensione schermo 2,25 Pollici

Stabilizzazione dell’immagine

Risoluzione massima: 12 MP

Velocità massima otturatore: 1/8000 Secondi

Velocità minima otturatore: 30 Secondi

Min Focal Length: 0.3

Risoluzione video: 4K/120fps

Tipo di alimentazione: A batteria Enduro disponibile

Durata batteria: 160 Minuti

Touchscreen

E voi cosa ne pensate di questa GoPro Hero12 in offerta su Amazon? Fateci sapere nei commenti se la acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.