Campanula: nuova specie scoperta nelle Prealpi bergamasche

Le Prealpi bergamasche hanno mostrato al mondo una nuova specie di Campanula, la scoperta si deve a un team di ricercatori dell’Università di Milano e di Siena

In un angolo verde delle Prealpi bergamasche, un team di botanici appassionati ha fatto una scoperta davvero sensazionale: una nuova specie di Campanula. Mai vista finora, si distingue per il suo habitat unico e la sua bellezza delicata. Battezzata come Bergomensis, è stata scoperta soltanto grazie all’impegno congiunto degli esperti dell’Università di Milano e di Siena, insieme al gruppo Flora Alpina Bergamasca. Questa nuova specie di fiore si fa notare per il suo aspetto grazioso e per il fatto di crescere in luoghi davvero insoliti. Parliamo di pendii detritici calcarei a bassa altitudine, nascoste nelle valli vicino a Clusone. Il fiore ha stuzzicato la curiosità degli scienziati per le sue somiglianze con la specie definita “cespitosa”, che abbellisce le Alpi orientali. Tuttavia, dopo un’attenta analisi genetica e morfologica, è emerso che la Bergomensis è un qualcosa a sé, con caratteristiche proprie che la rendono unica nel suo genere. Alcuni fortunati esemplari di questa nuova specie sono stati coltivati con successo e ora abbelliscono l’Orto Botanico Città Studi di Milano, dove continuano a essere studiati e ammirati.

Campanula Bergomensis: le Prealpi bergamasche hanno adesso un nuovo fiore

La Bergomensis non è solo un piacere per gli occhi. Si tratta anche di un tesoro naturale che necessita di essere protetto. La sua presenza è limitata e vulnerabile, tanto che i ricercatori sottolineano l’importanza di salvaguardarla dalle minacce dell’espansione umana. Barbara Valle, ricercatrice del progetto e voce autorevole nel campo, sottolinea con urgenza la necessità di interventi di conservazione per questa specie, che rischia di scomparire prima ancora di essere completamente compresa.

Marco Caccianiga, a capo della ricerca, ci ricorda che la natura ha ancora molti segreti da svelare e che conoscere a fondo la biodiversità è il primo passo per proteggerla. La scoperta della Campanula Bergomensis è una testimonianza vivente della ricchezza inesplorata della flora italiana e un monito a non dare per scontato ciò che ci circonda. È un invito a esplorare, a proteggere e a valorizzare la diversità del nostro pianeta, perché ogni nuova specie è un tassello prezioso nel mosaico della vita.

