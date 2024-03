Più i giorni passano e più ci avviciniamo al fatidico giorno in cui vedremo il nuovo film del Monsterverse. Mancano poco più di due settimane per il 28 marzo e finalmente potremo vedere Godzilla X Kong – Il nuovo impero, facciamo speculazioni sulla trama del film!

Noi di tuttotek, così come molti di voi, amiamo il Monsterverse, abbiamo spiegato i motivi in questo articolo. Di base ci piace vedere i mostri giganti menarsi di brutto, mettendo su un combattimento spettacolare a suon di raggi atomici, pugni distruttivi ed edifici che crollano. Questo è il Monsterverse, nient’altro che pura spettacolarità con un tocco di lore e background leggendario/mitologico. A 10 anni di distanza dal primo film, arriva Godzilla X Kong – Il nuovo impero, un film che aspettiamo tantissimo, dai tempi di Godzilla VS Kong, che purtroppo noi italiani non abbiamo potuto goderci al cinema a causa della pandemia del covid. Ma ora siamo pronto per questo nuovo film! Vogliamo esporre le nostre teorie su cosa potremmo vedere accadere nella trama.

Un’alleanza sempre più stretta | Godzilla X Kong – Il nuovo impero: cosa aspettarsi dalla trama

La prima cosa che ci aspettiamo di vedere. ovviamente, è un’altra collaborazione tra Godzilla e Kong. Come abbiamo già ribadito più e più volte, i due mostri appartengono a due famiglie di divinità completamente diverse tra loro, che hanno sì contribuito alla salvezza del mondo e dell’umanità, ma la guerra tra le due fazioni ha portato Godzilla e Kong a perdere molto della loro famiglia. Tuttavia entrambi hanno sempre mantenuto il loro ruolo, rispettivamente di mantenitore dell’ordine della Terra e protettore dell’umanità. Adesso, dopo gli eventi di Godzilla VS Kong, ci si aspetta che i nostri due mostruosi eroi stringano ancora di più la loro alleanza, arrivando magari anche ad un’amicizia lunga e duratura. Dopotutto, entrambi sono costretti ad affrontare una minaccia che il mondo non aveva mai visto prima.

Un nuovo impero | Godzilla X Kong – Il nuovo impero: cosa aspettarsi dalla trama

Analizziamo per bene il sottotitolo del film “Il nuovo impero“. Cos’è? A cosa si riferisce il sottotitolo del quinto film del Monsterverse? Come è facilmente intuibile anche dai trailer, il mondo sta per affrontare una grande minaccia, una minaccia mai vista prima d’ora, qualcosa di cui perfino Godzilla e Kong hanno paura. Questa minaccia è rappresentata da Re Skar, un altro scimmione gigante che sembra avere un’intelligenza spaventosa, pari a quella dell’uomo. Cosa c’è di più pericoloso di una scimmia gigante con la capacità di ragionare, combattere e agire come un uomo? Notiamo anche che Skar sta costruendo un impero di scimmie giganti, altri esemplari come Kong. Questo è abbastanza per capire che la cosa è più grave del previsto, anche più grave di quanto abbia fatto Ghidora in Godzilla: King of the Monsters. Skar sarà l’avversario più temibile che Godzilla e Kong abbiano mai affrontato.

Re Kong | Godzilla X Kong – Il nuovo impero: cosa aspettarsi dalla trama

Un fattore molto importante da considerare, in particolare su Kong, è che nel Monsterverse non si chiama King Kong. Perché? Noi pensiamo che in realtà non ha ancora questo titolo perché non l’ha ancora ottenuto. E come si fa a diventare re quando non hai nessuno che ti considera e, anzi, c’è un avversario pericoloso e carismatico contro cui devi combattere? Ci sembra palese che nel film Kong riuscirà a uccidere Skar, ovviamente con l’aiuto di Godzilla. Le scimmie giganti sono tante e il loro capo è spietato e disposto a tutto pur di spazzare via l’umanità e diventare il re di un pianeta governato solo ed esclusivamente dai suoi simili. Gli intenti di Skar vanno a infrangere il codice d’onore che la sua specie, come quella di Godzilla, avevano, ovvero proteggere il mondo. Un regolamento che al contrario Kong segue e anche fin troppo bene. Ci piace pensare (e ne siamo anche piuttosto sicuri) che questo sarà il film che ci darà finalmente King Kong.

I guardiani della Terra

Ovviamente queste sono solo supposizioni, ma sappiamo bene che questo non è il finale del Monsterverse. Ci sono ancora troppe cose che non abbiamo ancora visto riadattare in questo universo cinematografico, come ad esempio Spacegodzilla, Biollante e altre creature provenienti dai film originali giapponesi. Questo universo è vasto e c’è ancora tantissimo da vedere, e inoltre il franchise continua a vendere e soprattutto a portare persone in sala al cinema, una cosa fondamentale. Cosa succederà a Godzilla e Kong? Sappiamo di per certo che riusciranno a cavarsela, insieme fermeranno di nuovo questa minaccia e si mostreranno alla popolazione dei giorni nostri come i guardiani della Terra.

