Teufel presenta le cuffie AIRY TWS 2 : colori brillanti e cancellazione del rumore

Chiamate, giochi, video, serie TV, videochiamate, audiolibri, podcast e naturalmente musica: i momenti quotidiani che viviamo sono arricchiti dall’audio di alta qualità

Teufel ha sviluppato le cuffie AIRY TWS 2 per rendere questi momenti ancora più speciali: offrono un suono potente con cancellazione attiva del rumore e modalità di trasparenza, sono comode da indossare e dotate di lunga autonomia. Oltre ai classici Night Black e Pure White, le AIRY TWS 2 sono disponibili nei vivaci colori Ruby Red, Sage Green e Space Blue.

Cuffie AIRY TWS 2 di Teufel: un’esperienza audio completa

Per quanto riguarda il suono, Teufel ha aumentato il diametro della membrana a 10 millimetri rispetto al modello precedente, migliorando notevolmente la qualità audio e la risoluzione dei bassi. Le nuove funzionalità includono la cancellazione attiva del rumore per momenti di tranquillità e una modalità di trasparenza per amplificare i suoni esterni, perfetta per situazioni come gli annunci in stazione o in aeroporto.

Per quanto riguarda il comfort, le AIRY TWS 2 offrono funzioni di controllo direttamente dagli auricolari e sono compatibili con l’app Teufel Headphones per ulteriori regolazioni. Il design e la vestibilità sono ottimizzati per un uso prolungato, grazie al morbido silicone e alle cinque taglie disponibili per adattarsi a ogni orecchio.

La batteria offre fino a 9 ore di autonomia con la funzione ANC disattivata e 5 ore e mezza con la cancellazione attiva del rumore attivata. La custodia di ricarica in dotazione permette una ricarica rapida in soli 10 minuti per un’ora di riproduzione.

Le AIRY TWS 2 sono disponibili su Teufel Online Store al prezzo di 99,99 euro nei colori Pure White, Night Black, Ruby Red, Sage Green e Space Blue.

