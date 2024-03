Motorola Edge 50 Fusion: trapelano nuove informazioni online

Arriva Motorola Edge 50 Fusion, un nuovo smartphone di fascia media con display da 6,7″, batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida a 68 W

Evan Blass, noto leaker con una comprovata affidabilità, ha diffuso le prime informazioni su un nuovo smartphone di Motorola: il Motorola Edge 50 Fusion. Il dispositivo si posizionerebbe nella fascia media del mercato e vanterebbe un interessante corredo di specifiche.

Motorola Edge 50 Fusion: Snapdragon 6 Gen 1 e display generoso

Il chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 dovrebbe alimentare il Motorola Edge 50 Fusion, offrendo prestazioni fluide e affidabili per un utilizzo quotidiano senza lag. Il display, un pannello POLED da 6,7 pollici protetto da Gorilla Glass 5, garantirebbe un’esperienza visiva coinvolgente grazie all’ampia diagonale e alla tecnologia avanzata.

Comparto fotografico da esplorare

Il comparto fotografico del nuovo smartphone, seppur non ancora del tutto svelato, lascia intravedere buone potenzialità. La fotocamera principale da 50 MP dovrebbe catturare immagini nitide e ricche di dettagli, mentre la fotocamera frontale da 32 MP si presterebbe a selfie di alta qualità. La presenza di ulteriori fotocamere ausiliarie rimane ancora un mistero.

Motorola Edge 50 Fusion: memoria e batteria

La memoria interna di 256 GB garantirebbe ampio spazio per archiviare foto, video, app e file multimediali. La quantità di RAM, al momento sconosciuta, potrebbe variare in base alle differenti configurazioni che Motorola deciderà di commercializzare. La batteria da 5.000 mAh, abbinata alla tecnologia di ricarica rapida a 68 W, assicurerebbe un’autonomia prolungata e la possibilità di ricaricare il dispositivo in tempi rapidi.

Il dispositivo dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni accattivanti: Peacock Pink, Ballad Blue (con finitura in ecopelle) e Tidal Teal. La certificazione IP68 garantirebbe resistenza ad acqua e polvere, rendendolo un dispositivo affidabile in qualsiasi situazione.

Evento di lancio imminente?

Il 3 aprile Motorola ha in programma un evento in India, e i rumor suggeriscono che i protagonisti potrebbero essere proprio i nuovi modelli della serie Edge. Il teaser ufficiale dell’evento include la parola “Fusion”, alimentando le speculazioni sul possibile lancio del nuovo smartphone. Tuttavia, al momento non vi è alcuna conferma ufficiale da parte di Motorola.

