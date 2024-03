Eleganza in regalo: scopri le proposte Braun per una Festa del Papà senza tempo

La celebrazione della Festa del Papà offre l’opportunità di onorare l’affetto e il legame con i nostri padri, e trovare il regalo ideale può essere un compito impegnativo: i loro gusti, esigenze e stili sono variegati

Indipendentemente che siano sportivi, abili artigiani, appassionati di tecnologia, design o cura della bellezza, Braun ha sempre una soluzione adatta per loro. Da sempre, i dispositivi per la rasatura e la cura personale maschile di Braun soddisfano ogni necessità, offrendo risultati impeccabili sia per una rasatura precisa che per una rifinitura di classe.

BT9, il miglior regolabarba Braun con la lama ProBlade

Per questo motivo, in occasione della Festa del Papà, Braun ha scelto di mettere in evidenza due dei suoi migliori dispositivi, perfetti per coloro che desiderano una rasatura impeccabile: il Braun Serie 9 Pro+ per un’esperienza di rasatura superiore, e il Braun BT9 per coloro che amano esprimere il loro stile personale attraverso la cura della barba.

Il regolabarba Braun BT9 presenta la lama ProBlade, progettata per tagliare anche i peli più resistenti. Rispetto alle lame convenzionali con un angolo di rasatura di 66°, il design con angolo di 48° rende le lame più affilate del 35%, garantendo un taglio più rapido. La tecnologia ProBlade riduce gli spostamenti dei peli, offrendo un maggiore comfort sulla pelle, mentre le testine intercambiabili ProContour e ProDetail assicurano una precisione e un controllo ottimali.

Grazie alla tecnologia AutoSense, questo regolabarba offre una rasatura uniforme su qualsiasi tipo di barba, mentre i cuscinetti a sfera riducono l’attrito della lama, garantendo una durata prolungata del dispositivo e un consumo energetico ridotto. Con un’autonomia eccezionale fino a 180 minuti con una sola ricarica, il BT9 è il regolabarba con la maggiore durata della sua linea.

Inclusi nella confezione, troverai pettini per sfumature di barba e capelli, un righello curvo per contorni precisi e una comoda base di ricarica. Ora con 5 anni di garanzia.

Series 9 Pro+

Series 9 Pro+ rappresenta il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun per una rasatura confortevole. Fiore all’occhiello è il sistema di rasatura 2 in 1 dato dal rasoio Series 9 Pro+ e dalla testina ProComfort che prepara alla rasatura, per una rasatura più profonda riducendo il numero di passate (testato rispetto alla sola rasatura Series 9 Pro+) per il massimo comfort della pelle.

Infatti, è proprio grazie alla testina radente di Braun che, con i suoi 5 elementi sincronizzati, si ottiene una rasatura profonda e delicata. Il prodotto offre una routine pre-rasatura a portata di clic: prima di raderti, posiziona la testina ProComfort sul rasoio per massaggiare delicatamente la barba e liberare i peli sotto la pelle. Massima precisione grazie al rifinitore di precisione Pro in grado di tagliare perfettamente anche i peli più lunghi.

Infatti, Series 9 Pro+ è progettato per radere a fondo la barba di 1, 3 o 7 giorni, garantendo una rasatura efficace e delicata ad ogni passata. Braun Series 9 Pro+ è impreziosito dalla custodia PowerCase per una ricarica più potente e maggiore fino a sei settimane di rasatura, anche quando si è in viaggio. Infatti, il device vanta una potente batteria Li-Ion da 60 minuti di autonomia, LED Pro Display ed è 100% impermeabile per una rasatura confortevole anche sotto l’acqua o a secco. La Stazione SmartCare 6 in 1 pulisce, asciuga e ricarica il rasoio barba, per un rasoio come nuovo ogni giorno.

