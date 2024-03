GoPro HERO11 action cam perfetta per gli sport estremi e più dinamici è in offerta su Amazon ad un prezzo da cogliere al volo: scopriamo insieme i dettagli

GoPro HERO11 è una delle action cam più amate per chi pratica sport estremi o dinamici e vuole riprendere le sue imprese oppure chi semplicemente è appassionato di questo tipo di videocamere piccole e ormai molto versatili. GoPro è sicuramente una garanzia in questo senso e GoPro HERO11 è un’ottima soluzione per chi vuole un’action cam affidabile, ma vuole stare giustamente attento al prezzo.

E proprio a questo proposito, GoPro HERO11 è in offerta su Amazon ad un prezzo che la rende ancora più interessante. Per chi pratica sport sulla neve è una buona occasione per acquistare questa action cam e provarla prima del termine della stagione invernale e chi invece pratica sport all’aria aperta o sull’acqua è una buona occasione per portarsi a casa questa action cam ed essere pronti per l’inizio della stagione più calda.

GoPro HERO11 è in offerta su Amazon al prezzo di 349,00 € con il 7% di sconto rispetto al prezzo attualmente sul mercato e potete acquistarla cliccando al box qui sotto.

GoPro HERO11: in offerta su Amazon l’action cam sportiva

GoPro HERO11 ha un sensore di immagine più grande che cattura una maggiore porzione della scena con una qualità dell’immagine superiore, consentendo di condividere istantaneamente gli scatti verticali sui social media. HyperSmooth 5.0 include AutoBoost e Blocco dell’orizzonte integrato, per immagini fluide e mozzafiato. Gli effetti notturni ti consentono di liberare la tua creatività dopo il tramonto e il colore a 10 bit rende più intensi i tuoi video. Al suo design e praticità si aggiunge un doppio schermo LCD per farsi conquistare da una riproduzione fluida e scattante, con touch screen posteriore super reattivo e schermo anteriore per scattare un selfie.

Siamo di fronte a un sensore da 27 megapixel e colore a 10 bit con la possibilità di realizzare video professionali in 5,3K a 60 FPS e condividere facilmente i tuoi video ad alta risoluzione sui social media. A disposizione nel kit di acquisto anche una Batteria Enduro molto resistente soprattutto nelle basse temperature.

E voi cosa ne pensate di questa GoPro HERO11 in offerta su Amazon? Fateci sapere nei commenti se la acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.