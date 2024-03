CORSAIR rilascia nuovo kit custom cooling iCUE link XH405i

CORSAIR ha lanciato il nuovo iCUE LINK XH405i RGB, l’ultima evoluzione della sua pluripremiata serie di kit custom cooling Hydro X Series

Da quando è stato introdotto il primo kit XH305i nel 2020, CORSAIR ha rivoluzionato il settore del raffreddamento personalizzato, offrendo agli appassionati un pacchetto completo per facilitare l’ingresso nel mondo dei circuiti custom cooling. Il kit XH405i RGB, disponibile in grigio stealth o bianco, offre un’esperienza ottimizzata con componenti avanzati di raffreddamento e un’illuminazione RGB iconica integrata con la tecnologia iCUE LINK di CORSAIR, semplificando ulteriormente le operazioni di assemblaggio.

Questo kit completo include un waterblock per CPU XC7 RGB ELITE, un sistema combinato pompa/serbatoio XD5 RGB ELITE, tre ventole QX120 RGB, un radiatore ad alte prestazioni da 360 mm e altro ancora. Grazie all’ecosistema iCUE LINK, la complessità dei collegamenti tra i componenti è drasticamente ridotta, rendendo l’assemblaggio accessibile a utenti di tutti i livelli.

Il waterblock XC7 RGB ELITE offre prestazioni estreme, il sistema pompa/serbatoio XD5 RGB ELITE è dotato di sensori di temperatura interni e le ventole QX120 RGB con il radiatore XR5 da 360 mm assicurano una dissipazione termica ottimale.

Il kit XH405i include anche i tubi trasparenti XT Hardline, un litro di refrigerante XL8 trasparente, raccordi XF Hardline e una serie di adattatori per espandere il sistema di raffreddamento ai waterblock per GPU. La gamma aggiornata di waterblock per GPU iCUE LINK XG7 RGB è disponibile per ampliare il circuito di raffreddamento, supportando le schede GeForce RTX 4080 e 4080 SUPER MSI SUPRIM/GAMING TRIO e ASUS ROG STRIX/TUF Gaming.

I componenti iCUE LINK ELITE, inclusi nel kit XH405i, sono SMART grazie a microcontrollori singoli che gestiscono le prestazioni e la temperatura, offrendo un controllo avanzato tramite il System Hub e il software iCUE.

Il kit è ora disponibile sullo store online di CORSAIR e presso i rivenditori autorizzati, con una garanzia di tre anni sui principali componenti del sistema di raffreddamento Hydro X Series e due anni sugli accessori inclusi nel kit.

Per i prezzi aggiornati, è possibile consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti locali.

