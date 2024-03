Frosinone-Lazio: dove vedere la partita?

Si arriva all’ultima gara del Sabato, un anticipo serale strano. Scopriamo così dove vedere Frosinone-Lazio

I diritti tv sono ormai un punto fermo per il mondo del calcio. A dimostrarlo la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo rappresenta sì un vantaggio per le società che godono degli introiti, ma dall’altro lato registrano uno svantaggio per gli utenti, costretti dunque a cercare diverse notizie sulle gare in programma. L’articolo in questione ha così lo scopo di rendere più semplice la ricerca, mostrando dove vedere Frosinone-Lazio e scoprendo le probabili formazioni.

La giornata 29 metterà a confronto il Derby laziale tra due club che vivono un periodo di estrema criticità. I ciociari cercano la salvezza, i biancocelesti necessitano dell’Europa.

Dove vedere Frosinone-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Terzultimo in classifica con 24 punti, il Frosinone ha perso quella vivacità che lo aveva contraddistinto nella parte centrale della stagione. Il calcio scoppiettante che aveva messo in mostra si è del tutto spento e i ragazzi di Eusebio Di Francesco, adesso, temono la retrocessione. Situazione complicata anche per la Lazio, al nono posto con 40 punti e con tre sconfitte di fila. Orfani anche di Sarri, i biancocelesti si stanno affidando a Martusciello per aggiustare una stagione davvero deludente. Scopriamo così dove poter vedere Frosinone-Lazio, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata,con sede a Londra, ha conquistato il suo posto nel mondo calcistico. Allo stato attuale infatti solamente DAZN ha la facoltà di trasmettere l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio mostra anche le sfide di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile si estende a due possibilità: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, che garantisce l’uso dell’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Servirà perdersi in un’operazione facile e rapida, potendo cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Soffermandosi su Sky, la situazione è del tutto differente. Per la Serie A ci sono tre partite garantite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta l’intero calendario. A ciò si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli impegni di stampo europeo, che si identificano in Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce ulteriormente con altri sport, cioè Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, sarà necessario semplicemente cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione sulle piattaforme, si giunge alla risposta tanto attesa: Frosinone-Lazio sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Sabato 16 Marzo alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Non dimenticare di utilizzare una VPN mentre navigate su internet, così da proteggervi da qualsiasi pericolo.

Frosinone-Lazio, probabili formazioni

L’urgenza di fare punti è la caratteristica di entrambe le compagini, ormai in piena emergenza.

Di seguito le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

Chi delle due potrà ottenere il successo e tornare a respirare? Dateci la vostra opinione. Intanto continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi gli aggiornamenti relativi al mondo social e web.