Nuovo Rocket 5 di SABRENT: ora disponibile su Amazon!

Siete pronti per qualcosa di nuovo? L’SSD più recente e super veloce, il Rocket 5, è finalmente arrivato. Superate le prestazione del potente e popolare Rocket 4 Plus e del Rocket 4 Plus-G, ispirato ai giochi. Ora potete andare oltre con la piena larghezza di banda PCIe 5.0, godendo di velocità di trasferimento fino a 14 GB/s per potenziare il vostro flusso di lavoro. Siamo finalmente lieti di annunciarvi che il nuovo Rocket 5 di SABRENT è ora disponibile su Amazon (link).

Dettagli sul nuovo Sabrent Rocket 5

Giochi all’avanguardia, applicazioni di alto livello e operazioni su file di grandi dimensioni non saranno più gli stessi. Migliorate la vostra esperienza desktop con una soluzione di storage ottimizzata per DirectStorage e progettata con cura, pensando al vostro tempo prezioso. Gli ultimi test sui nuovi Rocket 5 da 2TB e 4TB mostrano benchmark ai vertici delle classifiche e inaugurano una nuova era di velocità per i giocatori e i creatori di contenuti.

Tutta questa velocità richiede un attento bilanciamento e controllo. In Sabrent si sono assicurati di includere un dissipatore esteticamente gradevole e altamente funzionale che farà in modo che la vostra unità non vada mai in affanno. La combinazione di materiali termicamente conduttivi di prima qualità e un efficiente design a doppio tubo di calore contribuiscono a mantenere il Rocket 5 in una zona di temperatura ideale. Il bell’aspetto e la robusta durata sono piacevoli effetti collaterali. Per il lavoro o per il gioco, questo è l’SSD più veloce e stabile possibile. Rocket 5 è stato progettato per essere eccezionale anche nei sistemi più vecchi, in modo che possiate godere di prestazioni di alto livello già da oggi.

