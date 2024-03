Tra pochi giorni arriverà al cinema un altro film del Monsterverse, che nel corso degli anni è diventato sempre più popolare. Ma cos’è che rende questo universo cinematografico così amato?

I film d’azione piacciono a tutti, ma per intrattenere bisogna saperli fare. Cosa rende buono un film dove il punto focale sono dei mostri giganti che si prendono continuamente a mazzate? Sembra più che altro uno spettacolo di wrestling, ma con le creature giganti in CGI. Cosa c’è di divertente in tutto questo? Tra poco ne arriverà anche un altro, ovvero Godzilla X Kong: il nuovo impero, che rappresenta il continuo di Godzilla VS Kong, anch’esso un film diretto da Adam Wingard, un regista che è stato capace di rendere Godzilla VS Kong il film con più incassi del 2020, ai tempi della pandemia. Purtroppo per noi italiani ai tempi non è stato possibile vedere quel film al cinema, ma in ogni caso gli americani hanno potuto goderselo anche lì e chi non poteva se lo godeva su HBO Max, oggi chiamato solo MAX.

La fama dei personaggi | Monsterverse: perché è così popolare?

Partiamo col presupposto che questo universo cinematografico non è stato messo su da dei personaggi qualsiasi. Stiamo in ogni caso parlando di Godzilla e Kong, due iconiche creature del cinema che hanno fatto la storia e che esistono da quasi 100 anni. Il primissimo film di Godzilla risale infatti al 1954, mentre il primo film di Kong risale al 1933, ancora più vecchio del suo ex rivale e alleato. Già ai tempi entrambe le creature ottennero un successo stratosferico, tant’è che anni dopo i due mostri hanno ricevuto altri adattamenti cinematografici da parte di altri registi. La cosa è andata avanti fino al giorno d’oggi, quando la Legendary Pictures e la Warner Bros hanno deciso di stipulare un contratto per creare un intero universo cinematografico con protagonisti il Re dei Mostri e il Difensore dell’Umanità.

Un mondo nascosto | Monsterverse: perché è così popolare?

C’è un altro aspetto da considerare, ovvero il come la Warner e la Legendary hanno deciso di raccontare una storia. Di per sé, Godzilla è una conseguenza della seconda guerra mondiale e delle bombe nucleari, mentre Kong è stato concepito come un dio di una comunità tribale sull’isola del Teschio. Idee semplici ma funzionanti, eppure la WB ha voluto aggiungere qualcosa in più, se non stravolgere completamente il background delle loro storie. Godzilla e Kong, infatti, sono delle divinità, che la razza umana ha venerato e su cui ha sempre contato ogni qualvolta il pianeta fosse minacciato. Tra le due razze, però. c’è sempre stato un grande conflitto che ha portato poi a una grande guerra, dove Godzilla e Kong sono gli ultimi sopravvissuti. Loro due sono la prova che la Terra non è mai stata dell’uomo, ma di queste leggendarie creature che lo difendono. Godzilla protegge l’ordine delle cose, mentre Kong si occupa di proteggere la razza umana.

Le botte che ci piacciono

Aldilà di questo, c’è comunque da dire che questo è un universo cinematografico senza troppe pretese. Il Monsterverse ha sì un bel background e aggiunge molta lore alla storia dietro i personaggi di Godzilla e Kong, ma principalmente noi spettatori andiamo a vedere questi film per vedere mostri giganti che se le danno di santa ragione. I combattimenti piacciono, c’è poco da dire, specie quando hanno una spettacolarità e un’epicità senza precedenti. Si tratta comunque di gigantesche creature ritenute come delle divinità che lottano contro altre creature. Senza considerare poi la CGI dei film, i design di Godzilla e Kong sono spettacolari e ci fermeremmo ad osservarli combattere per ore. Il Monsterverse, di per sé. è uno spettacolo per gli occhi. Ma c’è da dire che la storia della Terra Cava, la Grande Guerra e tutto quello che c’è dietro Godzilla e Kong è molto affascinante.

Voi che ne pensate del Monsterverse? Preferite Godzilla o Kong? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news, guide e speciali dal mondo del cinema e molto altro.

