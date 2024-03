Nissan GT-R: i dettagli della generazione del 2025

Più esclusiva e con un motore potente: questa è la Nissan GT-R. La nuova generazione è pronta a debuttare nel 2025

La Nissan GT-R non smette mai di stupirci. Proprio ieri, a Yokohama, è stata svelata l’edizione 2025 di questa supercar giapponese che ha fatto la storia. Con un motore anteriore longitudinale e trazione integrale, quest’auto si conferma come apice della serie R35, iniziata nel 2007. Un modello che ha conquistato il cuore degli appassionati, soprattutto negli USA, dove il suo successo non accenna a diminuire. La vettura ha percorso una lunga strada dal suo debutto, sempre fedele alla missione di offrire il massimo piacere di guida. Quest’anno, Nissan alza il sipario sulla GT-R Premium Edition T-Spec 2025 e sulla GT-R Track Edition, frutto del lavoro di Nismo, la divisione sportiva della società. Esteticamente simili alle precedenti, queste nuove GT-R nascondono sotto il cofano l’ultima evoluzione del motore V6 biturbo, un gioiello di meccanica assemblato a mano con componenti di derivazione racing.

Nissan GT-R: da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi

Le novità non sono soltanto queste: fasce elastiche, bielle e un albero motore con bilanciamento del peso ad alta precisione sono solo alcune delle migliorie che elevano le prestazioni di queste supercar. Il risultato? Un turbo che entra in azione più rapidamente e regimi più elevati, per un’esperienza di guida senza precedenti. Ogni dettaglio è curato alla perfezione, come dimostrano le targhette Takumi in alluminio, esclusive della GT-R, che brillano d’oro nel vano motore.

La potenza? A seconda del modello, varia tra 480 e 550 Cv. E la velocità massima? Arriva fino a 315 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h che si attesta tra i 2,8 e i 3,5 secondi. Insomma, la Nissan GT-R del 2025 si preannuncia come un’edizione ancora più esclusiva, pronta a lasciare il segno nel mondo delle supercar. Con un’eredità così ricca e un futuro luminoso, la GT-R continua a essere un simbolo di potenza e innovazione. E per gli appassionati, l’attesa è già iniziata.

