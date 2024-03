Se sei un giocatore, specialmente se sei un giocatore da PC, conoscerai sicuramente Steam, la piattaforma per giocare a videogiochi pubblicati da qualsiasi tipo di sviluppatore. Sappi che esiste anche Steam Link, ti spieghiamo cos’è e come funziona

Se ti piace molto giocare al PC, saprai sicuramente che esiste Steam, una piattaforma da gaming adatta a tutti i giocatori più curiosi che vogliono testare più titoli da sviluppatori diversi, che siano grandi case di sviluppo oppure degli sviluppatori indipendenti. Steam è diventato così popolare e amato dall’utenza che di recente ha battuto il record di utenti connessi. Sappi, però, che esiste anche Steam Link, un’app disponibile sia per iOS che per Android. Ti spieghiamo molto brevemente cos’è e cosa puoi farci.

Cos’è? | Steam Link: cos’è e come funziona?

In parole povere, Steam Link è un’app creata appositamente per quelle spiacevoli situazioni in cui siamo costretti a stare lontani dal nostro PC e quindi incapaci di giocare sulla piattaforma di Steam. Con l’app, possiamo infatti giocare da remoto, che sia sullo smartphone, sul tablet o anche sulla smart tv. Quest’app risulta molto utile quando non si ha la comodità di giocare con un PC fisso non essendoci molto spesso a casa. Questo è possibile farlo semplicemente grazie ad un monitor collocato in un’altra stanza. Con Steam Link, in pratica, possiamo giocare su altre piattaforme mentre il nostro PC è acceso.

Come funziona | Steam Link: cos’è e come funziona?

La prima cosa che devi fare per usare Steam Link è, ovviamente, scaricare l’app. Una volta che l’hai scaricata, ti basta solo assicurarti che l’app di Steam funzioni correttamente sul PC. Quando l’app sarà in esecuzione, tramite il semplice pairing (ovvero l’accoppiamento dei dispositivi), ti basterà semplicemente digitare il codice che ti è apparso sul PC sul dispositivo che vuoi collegare. Steam Link, a questo punto, ti suggerirà di scansionare la connessione e un eventuale controller, per migliorare il più possibile la tua sessione di gioco.

Vantaggi e svantaggi

Come in tutte le cose, anche qui ci sono sia lati positivi che lati negativi. Diciamo che Steam Link è facilmente collegabile ai dispositivi via bluetooth e ti dà la possibilità di giocare fuori casa con i tuoi dispositivi mobili. Il lato negativo, però, è che purtroppo non funziona con tutti i dispositivi e ha anche piccole difficoltà con alcuni controller. Nel caso avessi dei dubbi su come si usa Steam Link, puoi anche accedere alla community entrando nel gruppo Steam Remote Play, a cui puoi accedere direttamente dalla pagina ufficiale, per discutere di questo e altro con altri giocatori, anche per fare amicizia.

Speriamo che la guida ti sia stata d’aiuto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi e molto altro.