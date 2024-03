Sonic 3: terminate le riprese del film

Sono ufficialmente terminate le riprese del film Sonic 3. Annunciata la presenza di Shadow, personaggio molto amato dai fan

Le riprese di Sonic 3 sono ufficialmente concluse, e l’entusiasmo è alle stelle. James Marsden, che interpreta Tom Wachowski, ha confermato che il set è stato ufficialmente chiuso, evento che segna la fine di un’intensa fase di produzione. La notizia ha scatenato un’ondata di hype tra gli appassionati, ansiosi di vedere il ritorno del loro eroe blu preferito e l’introduzione di nuovi personaggi affascinanti. Il primo film della saga, lanciato nel 2020, ha portato l’iconico personaggio dei videogiochi SEGA sulla Terra, con la voce di Ben Schwartz. Il successo ha aperto la strada a nuove introduzioni come Knuckles, interpretato da Idris Elba, e Tails, interpretato da Colleen O’Shaughnessey, in Sonic the Hedgehog 2 del 2022. Il terzo capitolo continuerà partendo dal teaser dei titoli di coda del secondo film, introducendo il rivale di Sonic e il personaggio molto amato dai fan, Shadow. Con l’uscita prevista per la fine del 2024, Marsden ha condiviso la sua esperienza nella serie, riflettendo sul design iniziale di Sonic e lodando l’interpretazione divertita di Jim Carrey nel ruolo di Robotnik.

Qual è la trama di Sonic 3?

Le nuove avventure dell’eroe blu si ispirano ai capitoli degli anni 2000 della serie, con un adattamento di Sonic Adventure 2 del 2001. La trama del videogioco, che vede Robotnik scoprire l’esistenza di Shadow e i due stringere un accordo per conquistare la Terra, promette di essere un’avventura epica. Con Alyle Brown confermata nel ruolo di Maria, il tragico passato di Shadow aggiungerà profondità alla storia. L’intento è quello di creare un racconto avvincente ed emozionante che i fan dei videogiochi attendono di vedere sullo schermo.

L’eroe blu è pronto a sfrecciare nuovamente verso il successo, con una storia che intreccia azione, avventura e un pizzico di tragedia. Con le riprese terminate e l’attesa che cresce, il film promette di essere un altro capolavoro. Sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati saranno sicuramente felici. Preparati: il conto alla rovescia per l’uscita di Sonic 3 è già iniziato!

