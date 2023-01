I titoli del momento più premiati e acclamati su Disney +

È tempo di bilanci sull’anno passato ed è tempo di premiazioni: dai Golden Globe agli Oscar, ecco una lista dei titoli più premiati e acclamati disponibili su Disney +

A inizio anno è tempo di bilanci nel mondo del cinema: si susseguono in poche settimane le premiazioni più importanti dei film e serie tv usciti l’anno scorso. Da poco passati i Golden Globe e a ormai poco più di un mese dalla premiazione degli Oscar 2023, possiamo sicuramente farci un’idea sulle migliori produzioni del 2022. Vero sicuramente che le premiazioni non sempre rispecchiano quello che è il giudizio personale di ogni spettatore, ma è innegabile che i titoli più acclamati si contraddistinguono dagli altri per qualità, originalità o popolarità, per cui vale senza dubbio la pena recuperarli (o rivederli).

Tra tutte le modalità con cui vedere i film e le serie tv di cui stiamo parlando, spicca senz’altro Disney +. Il colosso dello streaming ha oramai un palinsesto composto da innumerevoli titoli, adatto a soddisfare qualsiasi gusto. Di seguito vi proponiamo una breve carrellata dei titoli più acclamati disponibili per la visione.

I titoli più premiati e acclamati su Disney +

Tra i titoli usciti nel 2022 e 2023 più acclamati dalla critica e candidati a numerosi riconoscimenti possiamo menzionare il film d’animazione Red, il documentario Fire of Love, l’italiano drammatico Le Pupille, il cinecomic Black Panther: Wakanda Forever, disponibile da febbraio. Ed ancora, Gli spiriti dell’isola, Encanto, Terra contesa, The Beatles: Get Back, The Rescue, Thor: Love and Thunder, What If…?, Moon Knight, The Book of Boba Fett, Life Below Zero, Retrograde: operazione ritirata e The Flagmakers.

Tra gli altri titoli da non perdere, sempre usciti recentemente, vi indichiamo quali da non perdere Amsterdam, West Side Story, Free Guy, The Quest, Free Solo, Nomadland, Luca, Cia Alberto, The Mandalorian, Doctor Strange nel multiverso della follia, Crdelia, Soul, Hamilton, Black-ish, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Raya e l’ultimo drago, Wandavision, Onward, Black Panther, We Feed People, Loki, Il mondo secondo Jeff Goldblum, Coco, The Falcon and the Winter Soldier, Hocus Pocus 2, She Hulk e Inside Pixar.

