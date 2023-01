Hogwarts Legacy: si potrà giocare a Quidditch?

Hogwarts Legacy è ormai alle porte, ma si potrà giocare a Quidditch sul nuovo titolo di Avalanche Software? Scopriamolo insieme

Dopo una prima distribuzione delle copie di Hogwarts Legacy ad alcuni creatori di contenuti, tutti ormai si chiedono se si potrà giocare a Quidditch. Manca veramente poco al lancio sul mercato del nuovo titolo di Avalanche Software e questa domanda sembra attanagliare tutti i fan della saga di Harry Potter. Il Quidditch, infatti, risulta essere un tassello importante nel mondo dei maghi, nonché una delle caratteristiche principali che hanno fatto sognare grandi e piccini.

Potremo quindi giocare a Quidditch su Hogwarts Legacy?

Sebbene il campo di Quidditch sia presente nella scuola di maghi più famosa del mondo, purtroppo quest’ultimo sarà solamente visitabile. Non sarà dunque possibile giocare allo sport dei maghi. Questa notizia era già stata rivelata in uno dei primi showcase dedicati al titolo di Avalanche Software. Tuttavia, come possiamo vedere nel tweet sottostante, l’arena è veramente ben realizzata in ogni suo dettaglio e all’interno troveremo anche i nostri compagni di scuola.

🔥 Le niveau de détails de l'arène de Quidditch dans Hogwarts Legacy tout de même 👀 Si ça n'arrive pas dans le futur, je serais très surpris … pic.twitter.com/cvvutmirJw — SNIR – GuideJV.com (@SnirOfficiel) January 25, 2023

Tuttavia proprio queste immagini hanno scatenato la fantasia dei fan più accaniti che sperano fino all’ultimo di poter volare nel campo tirando la pluffa negli anelli o acchiappando il tanto agognato boccino d’oro. Infatti sembra alquanto crudele vedere il campo lì a portata di mano e non poterlo utilizzare. La presenza di questa struttura però era obbligatoria per dare un senso di fedeltà a quella che è l’opera narrativa per ragazzi più famosa al mondo.

Non si potrà dunque giocare a Quidditch al lancio del titolo. Questo però non ci permette di sperare che questa modalità non arrivi più in là, magari tramite qualche aggiornamento post lancio o addirittura con qualche DLC apposito che ne sblocchi le meccaniche. Però queste attualmente sono solo delle congetture. Non ci resta dunque che incrociare le dita e sperare di vedere un giorno questo campo pieno di pubblico che fa il tifo per una delle due squadre.

Ci sarà comunque un bel da fare nel castello e, sebbene un mondo magico senza Quidditch ora sia impensabile, sicuramente non ci annoieremo durante la nostra avventura. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 10 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 4 aprile, mentre per la versione Nintendo Switch bisognerà aspettare il 25 luglio.

Cosa ne pensate del nuovo titolo dei ragazzi di Avalanche Software? Fateci sapere la vostra nei commenti. Se siete alla ricerca di qualche piccolo sconto riguardante Hogwarts Legacy, potete dare un’occhiata alle pagine di Instant Gaming. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!