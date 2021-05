SciFiClub ha reso disponibile il calendario delle uscite in streaming del mese di maggio. Interamente dedicato alla fantascienza, un’accurata selezione del team Trieste Science+Fiction Festival

Un intero programma dedicato alla cultura e alla visione della fantascienza. Introdotti da una presentazione da parte degli esperti de La Cappella Underground e del Trieste Science+Fiction Festival; tra cult e pietre miliari della visione, l’accurata selezione della storica manifestazione triestina a portata di click.

SciFiClub è attualmente attiva solo su territorio italiano e ha come partner ufficiale la piattaforma MyMovies. I film sono tutti disponibili in lingua originale con sottotitoli italiani. E’ possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o di sei mesi.

Il programma completo: tra cult di visioni e novità | SciFiClub: le novità in uscita a maggio

Il primo film disponibile dal 5 maggio è Virtual Revolution di Guy-Roger Duvet. Ambientato nel futuro (2047) a Nuova Parigi, in piena rivoluzione tecnologica, la popolazione mondiale si ritrova divisa in due. I connessi coloro che trascorrono tutto il loro tempo all’interno di mondi virtuali, e i “viventi” una minoranza ribelle ancora attaccata alla realtà.

Uno dei cult assoluti Fine d’agosto all’hotel Ozono di Jan Schmidt sarà disponibile il 12 maggio. Dal titolo suggestivo, prende vita 15 anni dopo l’apocalisse atomica. Un gruppo di donne, rese brutali e spietate dalla condizione di sopravvissute in un mondo devastato, vagano alla ricerca di risorse, uccidendo animali per sopravvivere e infine assassinando a sangue freddo l’anziano proprietario di un hotel abbandonato.

Dotato di un’atmosfera e di una trama vicine a quelle del film di John Carpenter-1997: Fuga da New York, è stato presentato per la prima volta a Trieste nel 1967. Con ritmo sostenuto la musica elettronica modernista di Jan Klusak e la suggestiva fotografia danno al film uno status di cult art movie.

Il 19 maggio prevede lo sci-fi horror Await Further Instructions, vincitore del Premio Nocturno Nuove Visioni 2018. La vicenda di una famiglia della middle class britannica si riunisce per la cena di Natale, ma presto si ritrova intrappolata da un’entità misteriosa e non identificata che comunica esclusivamente attraverso la televisione.

L’appuntamento continua con il programma mensile Sleepworking disponibile dal 26 maggio. La messa in scena del superamento dello smart working unito al sogno di molti: venire programmati per lavorare mentre dormiamo.

Primo tra tutti, Lunatique: storia di sopravvivenza di una donna in un mondo post apocalittico. Si prosegue con Into the mud, a caccia di una donna nella foresta. Ultimo in lista invece per Invasion of the Planet Earth dove un soldato extraterrestre atterra in una radura, ma non tutto fila liscio.

