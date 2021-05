Biomutant: pubblicato un nuovo video di gameplay

Biomutant, l’atteso action rpg sviluppato da Experiment 101, si è mostrato di recente in un nuovo video di gameplay che ne spiega le meccaniche

Experiment 101 ha condiviso un nuovo video di gameplay di Biomutant, il suo attesissimo titolo in arrivo questo mese su PC e console. Il gioco è stato annunciato nell’ormai lontano 2017 ed è riuscito ad attirare l’attenzione del pubblico grazie ad uno stile coloratissimo e ad un interessante mix fra meccaniche open world e combattimenti frenetici.

Il nuovo video di gameplay di Biomutant dura 12 minuti

Game Informer ha condiviso un nuovo video di gameplay di Biomutant. Nel video, della durata di circa 12 minuti, si possono esaminare tutte le dinamiche di gioco che andranno a costituire l’esperienza. L’opera prima di Experiment 101 si prefigura come un titolo open world dalle forti componenti ruolistiche. Oltre ad esplorare la mappa, infatti, il protagonista potrà approfondire un vasto albero delle abilità ed equipaggiare diversi tipi di equipaggiamento con caratteristiche differenti.

Il sistema di combattimento, invece, sembra fare il verso a Ratchet & Clank, soprattutto a causa delle numerose bocche da fuoco che si potranno utilizzare nel corso dell’avventura. Non mancherà una nutrita sfilza di armi bianche, comunque. Qualora si optasse per l’approccio più hack and slash, infatti, Biomutant sembra ricordare invece Devil May Cry. Molto interessante è anche la possibilità di cambiare la classe del protagonista, il quale potrà assumere tante forme diverse, dotate, ovviamente, di caratteristiche ed abilità differenti. Questo, con tutta probabilità, andrà ad impattare anche il modo in cui il giocatore esplorerà la mappa di gioco.

Biomutant si prefigura un titolo ambizioso ed interessante. Le sue caratteristiche sono mutuate da altri classici più noti, ma l’amalgama sembra riuscito e chissà che il gioco non sia in grado di sorprenderci. Qualora voleste acquistarlo ad un prezzo scontato, potreste dare un’occhiata ad Instant-Gaming. Il gioco è in uscita il 25 maggio su PlayStation, Xbox e PC. Per essere sempre informati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi, invece, continuate a seguirci su tuttoteK.