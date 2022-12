Star Wars Jedi Survivor: nuovi importanti dettagli sul gameplay

Di recente il game director di Star Wars Jedi Survivor ha parlato di alcune delle più interessanti novità del gameplay del gioco in questione

Star Wars Jedi: Survivor di Respawn Entertainment uscirà il prossimo anno e il primo trailer di gameplay ai The Game Awards ha mostrato molte nuove interessanti meccaniche del titolo action in questione. Oltre ai nuovi luoghi e alle nuove abilità, Cal Kestis potrà utilizzare nuovi stili di combattimento per le spade laser e il game director Stig Asmussen ne ha confermati già cinque in totale, ma le novità non finiscono qui. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Star Wars Jedi Survivor: nuove personaggi, cavalcature e altri dettagli di gameplay

Asmussen ha anche rivelato a Game Informer che, oltre al ritorno di BD-1 e Cere Junda, ci saranno nuovi personaggi, tra cui Bode Akuna, un mercenario: “C’è un legame speciale tra lui e Cal. È quasi come se fossero fratelli. Non sono esattamente uguali, ma si completano a vicenda”, ha riferito Asmussen. Nel trailer si vede Bode aiutare il protagonista non solo in combattimento come compagno gestito dall’AI ma anche negli spostamenti.

Per quanto riguarda il gameplay di Star Wars Jedi Survivor verranno introdotti anche nuovi metodi di attraversamento, tra cui un cavo che farà da rampino per arrampicarsi e attraversare gli strapiombi. Cal, inoltre, potrà anche contare su varie cavalcature, come mostrato nel trailer di gioco. “L’approccio è quello di un Metroidvania più ampio. Cal può attraversare grandi spazi concatenando diversi tipi di abilità. Ma si tratta anche del modo in cui ci avviciniamo a queste cavalcature e di come vengono usate per negoziare e dominare il mondo”.

Ci sono ancora molti altri dettagli, tra cui una nuova banda di nemici e un pianeta inedito nell’universo di Star Wars che funge da hub di approvvigionamento centrale e al tempo stesso è aperto all’esplorazione. Vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor uscirà il 17 marzo 2023 per Xbox Series X/S, PS5 e PC.

