5 motivi per guardare Loki, la serie, su Disney+

Appena uscita la seconda stagione su Disney+, scopriamo in questa guida i 5 motivi per cui dovreste assolutamente vedere Loki!

Ci sono tantissimi motivi per voler guardare Loki su Disney+. In questa guida andremo a proporvi le 5 motivazioni principali per cui non dovete assolutamente perdere quest’uscita.

Il produttore esecutivo | Perché guardare Loki su Disney+

Tom Hiddleston sta assumendo il ruolo di produttore esecutivo di questo spettacolo e la serie live-action è stata creata esclusivamente per Disney+. Dopo mesi e mesi di attesa, adesso è il momento di mettersi dietro lo schermo e godersi il lavoro di questo celebre produttore.

Vedere Loki sotto una nuova luce | Perché guardare Loki su Disney+

Mentre il suo ego è ancora intatto, Loki sta perdendo la sua maestosa identità autoproclamata di “Dio del male”, man mano che la serie “Loki” procede, salteranno all’occhio diversi lati di Loki per risolvere un grave mistero criminale di mezzo secolo con un agente della Time Variance Authority (TVA) e Mobius. La sua “prospettiva unica di Loki” sarà la chiave per individuare i colpevoli e riparare la linea temporale.

L’evoluzione del personaggio di Loki | Perché guardare Loki su Disney+

Oramai è tempo che Loki si liberi dalla trappola dei cicli passati che lo hanno messo al centro di un ciclo infinito di tradimenti e resistenze: Loki si fida, tradisce, diventa un cattivo, impara a fidarsi di nuovo, viene tradito, si fida di nuovo, ci si può fidare di nuovo, poi tradisce o si sente tradito. Per la serie TV, diventa chiaro che Loki ha bisogno di evolversi, e la sua evoluzione in questa serie è un tema centrale da tenere d’occhio.

Le “Infinity Stones” | Perché guardare Loki su Disney+

Le “Infinity Stones” sono state portate fuori dall’universo durante Avengers: Endgame. In questa serie, tuttavia, esistono ancora le “Infinity Stones” poiché è ambientata in una linea temporale alternativa, poiché la Time Variance Authority può attingere a diverse linee temporali. Pertanto, non solo ci sono altre verità sconosciute all’interno delle “Infinity Stones” in attesa di essere scoperte, ma queste sono anche indizi essenziali per risolvere il mistero di Avenger: Endgame che ci ha lasciato tutti piuttosto curiosi ed a tratti perplessi per la mancanza di notizie.

Arrivano nuovi personaggi | Perché guardare Loki su Disney+

Come è ben noto, una serie del genere mette molto appetivo. Probabilmente assisteremo all’introduzione di nuovi personaggi. Inoltre, c’è la possibilità che anche i fumetti di Loki vengano adattati. Molte cose eccitanti ci attendono.

Conclusioni

Oramai ci siamo, la seconda stagione e qui, e tante idee sono nel calderone per le successive. Cosa state aspettando? Loki è una serie assolutamente da non perdere se vi piace il MCU. Avete già completato anche la seconda stagione? Cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK per altre novità dal mondo delle serie TV e del Cinema.

