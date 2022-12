Doogee V30: primo smartphone rugged con eSIM

Il primo telefono rugged dotato di eSIM sarà Doogee V30. Non manca molto al lancio ufficiale che avverrà il 22 dicembre

In ogni settore, ci sono delle aziende leader che guidano il processo di innovazione, e nella nicchia dei telefoni rugged, Doogee ha certamente assunto questo ruolo. Grazie al suo impegno nella ricerca e sviluppo, ha rilasciato alcuni grandi prodotti con caratteristiche da top di gamma. Il più recente è il Doogee V30 5G. Questo telefono è dotato di una funzione eSIM, di una fotocamera da 108MP e di doppi altoparlanti integrati. Grazie al posizionamento di due altoparlanti – certificati Hi-Ees – su entrambi i lati del telefono, il V30 non è solo un telefono resistente, ma un vero e proprio dispositivo che si può sfruttare per l’intrattenimento. Con questa configurazione, gli utenti possono sperimentare una ottima immersione durante i giochi o lo streaming senza la necessità di accessori addizionali. Il design è un altro tratto distintivo di Doogee V30. Il retro è stato rivestito in pelle ecologica, mentre i pannelli laterali sono stati progettati per dare una sensazione simile a quella del legno.

Doogee V30: le caratteristiche

A parte gli altoparlanti di ottima qualità, il Doogee V30 è dotato di molte altre ottime caratteristiche. Cominciamo dal display da 6,58 pollici a 120 Hz con una risoluzione di 2408 x 1080 pixel. Avremo quindi un aspect ratio di 19:9 e una densità di pixel di 401 ppi. La luminosità è pari a 480 nit ed è garantito il supporto fino a 16,7 milioni di colori. Il display è protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass 5 che lo rende resistente a graffi e cadute.

La fotocamere

Il Doogee V30 è dotato di quattro fotocamere, tre sul retro e una fotocamera anteriore per i selfie. Sul retro, il sensore principale è una fotocamera da 108MP che cattura immagini con una quantità eccezionale di dettagli. Grazie alla post-elaborazione basata su AI, è possibile ottenere immagini di elevatissima qualità. Accanto alla fotocamera principale si trova una fotocamera notturna da 20MP, perfetta per catturare immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, una fotocamera ultra-wide da 16MP completa il set sul retro. La camera anteriore invece è basata su un sensore IMX616 da 32MP in grado di catturare ottimi selfie pronti per i social.

Per quanto riguarda la registrazione di video, tutte le fotocamere del Doogee V30 sono in grado di catturare video in 4K a 30fps. Sono anche in grado di catturare video a 1080p, 720p e 480p con diversi frame rate. Anche telecamera per la visione notturna è in grado di catturare video monocromatici in 4K a 30fps.

Hardware

Affinché uno smartphone moderno possa svolgere le sue funzioni, è necessaria una CPU potente. Doogee ha scelto per il V30 un ottimo MediaTek Dimensity 900. Si tratta di un SoC octa-core costruito con tecnologia a 6 nm capace di raggiungere una velocità di clock massima di 2,4 GHz e gestire senza problemi le operazioni più impegnative. Grazie alla scheda grafica ARM Mali-G68, il Doogee V30 non avrà problemi neanche con giochi o applicazioni che hanno una interfaccia grafica pesante.

Per quanto riguarda la memoria, il V30 viene fornito con una configurazione di base di 8 GB di RAM, espandibile fino a 15 GB con un meccanismo di memoria virtuale. La RAM virtuale offre più flessibilità nella gestione delle applicazioni, permettendo di avere maggiore spazio in caso di necessità. Per quanto riguarda l’archiviazione di massa, si parte da 256 GB che dovrebbero essere più che sufficienti, ma se si desidera qualcosa in più potremo espandarla fino a 1 TB utilizzando una scheda microSD.

Tutti i fan del marchio sanno che Doogee non lesina sulla batteria. Il nuovo V30 è un concentrato di energia con la sua batteria da 10800 mAh, in grado di durare fino a quattro giorni di utilizzo medio. Se si fa solo streaming, la batteria dura fino a due giorni, fino a 18 ore di telefonate e fino a 40 giorni in standby. Probabilmente vi chiederete quanto impieghi a caricarsi questo mostro di batteria. Per fortuna verrà fornito con un caricatore rapido da 66W che caricherà la batteria da 0% a 55% in meno di 30 minuti.

Come da tradizione, il Doogee V30 sarà certificato IP68 e IP69K, il che significa che potrà resistere ad una giornata di pioggia senza problemi e all’immersione in acqua a 1,5 m di profondità per un massimo di 30 minuti. Ha inoltre superato lo standard militare MIL-STD-810H.

Lo smartphone sarà basato su Android 12. Altre interessanti caratteristiche includono NFC, tasti personalizzabili, tasto di accensione con lettore di impronte digitali e un GPS compatibile con 4 sistemi satellitari.

Doogee V30: disponibilità e prezzo

Doogee V30 sarà lanciato ufficialmente il 22 dicembre. Tra il 22 e il 23 dicembre, AliExpress offrirà uno dei migliori sconti di sempre su un prodotto fresco di lancio. Il prezzo del V30 passerà da 399 a 279 dollari. Ricordiamo che l’offerta dura solo 48 ore. Doogee V30 sarà disponibile anche sullo store ufficiale Doogeemall, senza però la possibilità di accedere alla promozione di lancio. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!