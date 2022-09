Recensione Doogee S89 Pro: rugged phone ispirato a Batman

In questa recensione andremo a testare il nuovo smartphone rugged Doogee S89 Pro, un prodotto unico nel settore grazie all’enorme batteria da 12000 mAh, alla ricarica rapida da 65W e alle certificazioni IP68 e IP69K

Doogee è un marchio legato al concetto di smartphone rugged. Si tratta di un azienda cinese, fondata nel 2013, con la volontà di elaborare dispositivi in grado di superare le normali limitazioni del mercato. Negli anni cresce, diventando un vero e proprio punto di riferimento internazionale. Sono tantissime le collaborazioni, ma anche le sponsorizzazioni in ambito sportivo.

Abbiamo avuto l’opportunità di testare il nuovo S89 Pro, un prodotto unico nel settore grazie alla sua enorme batteria da 12000 mAh, con ricarica rapida da 65W. Sul retro, lo smartphone si distingue per via dei suoi due “occhi” integrati nel box della fotocamera, che potranno illuminarsi attraverso i LED RGB personalizzabili. Doogee S89 Pro è uno smartphone rugged a tutti gli effetti, e può vantare le certificazioni IP68 e IP69K. Sarà riuscito a soddisfarci? Scopriamolo insieme nel dettaglio in questa recensione.

Scheda Tecnica

Dimensioni : 172 x 86 x 19.4 mm

: 172 x 86 x 19.4 mm Peso : 420 g

: 420 g Batteria : 12000 mAh

: 12000 mAh Ricarica: rapida 65W Type-C / Wireless 15W

rapida 65W Type-C / Wireless 15W Certificazioni Internazionali : IP68 / IP69 / MIL-STD-810H

: IP68 / IP69 / MIL-STD-810H Processore : Helio P90 / Octa Core / 2.1GHz / 12nm

: Helio P90 / Octa Core / 2.1GHz / 12nm GPU : ARM GM9446 Up to 970MHz

: ARM GM9446 Up to 970MHz Memorie : RAM 8GB / ROM 256GB ROM / Slot MicroSD 512GB

: RAM 8GB / ROM 256GB ROM / Slot MicroSD 512GB Fotocamera posteriore: 64MP + 20MP ( Sony Night Vision ) + 8MP ( Samsung )

64MP + 20MP ( Sony Night Vision ) + 8MP ( Samsung ) Fotocamera anteriore : 16MP

: 16MP Display : 6.3 Pollici LCD FHD+ DotDisplay

: 6.3 Pollici LCD FHD+ DotDisplay Connettività : 4G

: 4G WI-FI : 2.4G/5G

: 2.4G/5G Bluetooth : 5.1

: 5.1 Navigazione : GPS / Glonas / Galileo / Beido

: GPS / Glonas / Galileo / Beido Dual Sim : supporta la scheda Nano SIM + Nano SIM + scheda TF

: supporta la scheda Nano SIM + Nano SIM + scheda TF Sicurezza : Face ID / Lettore Impronte Digitali (laterale)

: Face ID / Lettore Impronte Digitali (laterale) Sistema Operativo: Android 12

Packaging e design | Recensione Doogee S89 Pro

La confezione è davvero molto ben realizzata, resistente e grande (rispetto alla categoria) da poter contenere il tutto, al suo interno troviamo tutto ciò che ci serve: lo smartphone, adattatore per la ricarica rapida da 65W, pellicola trasparente, kit per la pulizia del vetro, una pennina multiuso per apertura vano sim, jack e ricarica e libretti d’istruzione e garanzia.

Il design è quello tipico della categoria rugged. Presentandosi con una struttura importante, studiata per aumentarne la resistenza. Angoli bardati, in grado di attutire urti e colpi. Per rinforzare la struttura, sono stati aggiunti degli inserti di metallo, lungo i lati. Così come ogni uscita ( ricarica e jack per cuffie) è protetta da gommini in silicone.

Nel lato destro troviamo il pulsante per la regolazione del volume ed il tasto di accensione/spegnimento. Mentre sul lato opposto troviamo un pulsante personalizzabile e lo slot per l’inserimento delle Sim. La parte frontale è caratterizzata dall’ampio display LCD FHD+, con ben 16.7 milioni di colori. Oltre a questo usufruisce di 480cd/m² di luminosità. In combinazione con 5000:1 di contrasto e privo di cornici. Mentre sul retro troviamo le tre fotocamere e due led integrati personalizzabili, definiti dal produttore “Doogee Eye”.

Certificazioni internazionali e batteria | Recensione Doogee S89 Pro

Il telefono è fornito delle certificazioni internazionali più avanzate. Tra cui: IP68, IP69K ed il militaristico MIL-STD-810H testato professionalmente. Permette l’immersione in acqua per un massimo di 30 minuti ad una profondità di 1.5 m. Completamente resistente contro le polveri e la sabbia, può resistere a una caduta di 1,5 m. Il vetro Corning Gorilla previene danni e graffi allo schermo.

Uno dei vantaggi del Doogee S89 Pro, è sicuramente legato all’autonomia. Infatti monta una batteria ad alta capacità agli ioni di litio. Parliamo di ben 12000mAh, davvero impressionante. Guardando film e serie tv siamo intorno alle 18 ore di riproduzione. Se ci piace parlare con i nostri amici o i nostri cari, abbiamo a disposizione ben 60 ore di telefonate ed addirittura 2340 ore (36 giorni) di stand by. Mentre per un utilizzo normale dura tranquillamente tra i 4/6 giorni.

Con una ricarica rapida di tipo C da 65 W (tecnologia Ultra Fast) in grado in soli 20 minuti di ristorare il 15% dell’energia, mentre per una carica completa sono necessarie quasi 2 ore. Supporta inoltre anche la ricarica Wireless da 15w, utile per eliminare il problema di collegare e scollegare cavi. Inoltre con la funzione OTG, supporta la ricarica di altri dispositivi.

Fotocamere | Recensione Doogee S89 Pro

Doogee S89 Pro, è dotato di una tripla fotocamera AI da 64MP + 20MP + 8 MP e una fotocamera frontale da 16MP, per catturare foto e video nei momenti più importanti.

Fotocamera principale da 64Mp : con funzione AI integrata. Le foto risultano più chiare e realistiche. Supporta tecnologia PDAF ed è affiancato da due Flash Led.

: con funzione AI integrata. Le foto risultano più chiare e realistiche. Supporta tecnologia PDAF ed è affiancato da due Flash Led. Fotocamera grandangolare da 8MP: gode sia di un ampia apertura focale, che di un angolo di visione da 130° (Samsung S5K4H7)

gode sia di un ampia apertura focale, che di un angolo di visione da 130° (Samsung S5K4H7) Sensore di visione notturna da 20MP : integra ben 4 infrarossi che permettono una visualizzazione chiara anche in totale assenza di luce (sensore SONY IMX350)

: integra ben 4 infrarossi che permettono una visualizzazione chiara anche in totale assenza di luce (sensore SONY IMX350) Fotocamera anteriore da 16 MP: con funzione di bellezza AI integrata, grazie al quale è possibile scattare con buoni risultati, sopra tutto nell’ambito del selfie

Da segnalare nella nostra prova, che i video non sono sincronizzati con l’audio, spesso si bloccano in modalità 4k, rendendo difficile la gestione e la montatura di video sia a livello amatoriale che a livello di creator. La qualità dell’audio e del microfono non sono di prima qualità.

Processore, memorie e sistema operativo | Recensione Doogee S89 Pro

Niente è lasciato al caso e lo smartphone rugged ne è consapevole, monta un chipset Mediatek, con il veloce ed efficiente Helio P90 Octa-core, insieme a una coppia di Cortex-A75 e sei Cortex-A55. Completa il tutto la PowerVR GM 9446 GPU. 8GB di RAM ed una memoria interna pari a 256 GB espandibile tramite MicroSD fino a 512Gb. Il dispositivo scorre in modo fluido, anche in situazioni di difficoltà come ad esempio il Multitasking senza ritardi.

Utilizza l’ultima versione OS rilasciata da Google, ovvero Android 12. Una delle versioni meglio curate, arricchite e funzionali mai rilasciate. Senza contare le nuove funzioni gestuali, come i widget ad accesso rapido.

Connettività e sicurezza

Oltre al semplice modulo GPS, sono aggiunte altre tecnologie come: Glonass, Galileo e Beidou. Indispensabili per la navigazione satellitare, alla condivisione della posizione on line. Non mancano i classici, Bluetooth 5.1 ed un Dual Wi-Fi. Dotato anche di NFC, che tra le altre cose abilita i pagamento contactless. Sfruttando anche tecnologia Dual Sim, lo smartphone riesce a gestire il traffico telefonico di ben due schede Sim sempre attive.

Doogee S89 Pro protegge i dati tramite doppio sistema di sicurezza. Integra infatti un sensore per la scansione delle impronte digitali, direttamente integrato nel tasto on-off. Così come anche usufruisce del riconoscimento del volto. Entrambi i sistemi sono rapidi e precisi nello sblocco dello schermo.

Pulsante Personalizzabile e Doogee Eye | Recensione Doogee S89 Pro

Parliamo di una aggiunta davvero utile, visto che è possibile associare diverse funzionalità ad attivazione rapida a questo tasto per semplificare il quotidiano. Che si tratti di accendere una torcia, utilizzare uno dei tanti cronometri, oppure effettuare una chiamata di emergenza.

Per quanto riguarda i Doogee Eye, anche questa opzione ne migliora l’usabilità, visto che possono essere personalizzati. Assegnando un colore ed una modalità di lampeggiamento. Relativa alla tipologia di notifiche di chiamate e messaggi. Tra l’altro sincronizzabili con la musica.

Conclusioni

Il Doogee S89 Pro, offre di se un immagine solida, avvalorata dalle tante specificità che lo rendono unico nel suo genere, dove uno smartphone tradizionale troverebbe notevoli difficoltà. Ideale per professioni lavorative come l’operaio, l’imbianchino, meccanico o operaio edile, campi in cui sfrutta le sue caratteristiche di indistruttibilità e impermeabilità.

Ma adatto anche agli appassionati della vita all’aria aperta o chiunque metta al primo posto la solidità. Non dimenticando che si tratta di uno smartphone di ultimissima generazione. Dotato di tutto il necessario per la gestione del digitale, funzioni avanzate, senza tralasciare sensori fotografici degni di nota nel quale immortalare il quotidiano. Insomma un dispositivo di qualità, che per l’ennesima volta mette in luce l’operato di questo brand.

Per non farvi sfuggire questa occasione, Doogee mette a disposizione il codice "89890920" valido fino al 10/10/2022, per usufruire di uno sconto di 20 euro.

