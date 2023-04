I rischi del gioco d’azzardo più diffusi

Il gioco d’azzardo nasconde molti rischi. Quali sono i più diffusi? Scopriamoli in questo articolo

Ma il gioco è bello fin quando rimane un divertimento. Molte persone giocano senza sviluppare un comportamento che crei dipendenza o problemi di altro genere. D’altra parte alcuni tendono a giocare in un modo eccessivo. In questo caso si rischia di perdere il controllo e sviluppare quella che è stata definita una vera e propria dipendenza. Questa comporta delle conseguenze che vanno ad intaccare la salute mentale del giocatore ed ovviamente anche quella finanziaria.

Tipi di gioco d’azzardo e i loro rischi associati

Come già accennato gli italiani adorano il gioco d’azzardo. Tra i più popolari passatempi nei casinò non AAMS, si dilettano in varie tipologie di divertimenti come:

Scommesse sportive, specialmente sul Calcio con tutti i tornei inerenti

Slot Machines

Roulette

Poker online

Gratta e Vinci

Lotterie istantanee

Si tratta di giochi molto coinvolgenti ma che possono scatenare nel giocatore una certa compulsività. Nel caso delle scommesse sportive è facile lasciarsi trasportare emotivamente dai risultati della squadra del cuore. In più, se un qualsiasi evento porta alla perdita della scommessa, si può innescare la volontà di riprovare con somme sempre maggiori e combinazioni più complicare, sperando di recuperare le giocate precedenti.

Slot machines e roulette possono portare il giocatore a voler sfidare la sorte in modo eccessivo e cercare il jackpot o la casella giusta perdendo la cognizione degli importi giocati.

Il poker è un gioco competitivo, qui può subentrare il fattore psicologico di sfida e rivincita contro altri avversari.

Gratta e Vinci e lotterie istantanee danno la speranza di poter vincere in modo semplice ed immediato, senza doversi impegnare in strategie, statistiche o aspettare eventi esterni. In più c’è la voglia di arrivare al super premio, quello che potrebbe veramente cambiarti la vita.

Impatto finanziario

Sicuramente uno dei rischi maggiori di chi soffre di ludopatia quello di perdere molti soldi e intaccare la propria stabilità economica e quella dei suoi cari.

Un suggerimento per ridurre al minimo questo problema, potrebbe essere quello di stabilire un budget da dedicare al gioco. Un importo settimanale o mensile che non vada mai e poi mai sforato.

Si potrebbe ricorrere ad una carta prepagata con dentro l’importo desiderato da scommettere. Una volta esaurito bisognerà attendere il giorno prefissato per la ricarica.

Impatto emotivo e sociale

La ludopatia ha gravi conseguenze anche per quanto riguarda la sfera dei rapporti sociali. Spesso si tende a diventare più nervosi, insoddisfatti e a chiudersi in sè stessi. Questa repressione, insoddisfazione può anche sfociare in rabbia e depressione.

Per questo, non appena il giocatore si accorge di avere uno di questi sintomi è bene che chieda aiuto. Ci sono enti predisposti ma anche l’affetto e la comprensione dei propri cari farà la differenza in questo percorso.

Il ruolo del gioco responsabile

Per tutti i motivi fin qui elencati si intuisce che il ruolo del gioco responsabile è assolutamente importante. Capire i propri limiti, riuscire a smettere quando si esagera ed avere il coraggio di chiedere aiuto sono fattori molto importanti.

Una buona strategia per promuovere il gioco d’azzardo responsabile e tutelare i giocatori è quella di studiare le meccaniche del gioco stesso. L’informazione può aiutare a capire quanto e come giocare, senza dover cadere nell’eccesso.

Le attuali promozioni commerciali e gli avvertimenti giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione di una dipendenza.

Consigli per ridurre i rischi del gioco d’azzardo

I suggerimenti migliori per ridurre il rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo per i giocatori italiani possono essere:

L’autoesclusione dalla piattaforma

Limitazione del tempo

Ricerca di piattaforme di gioco sicure

Conclusione

In questo articolo abbiamo affrontato il tema della ludopatia soffermandoci sui vari tipi di giochi d’azzardo e loro rischi associati, le ripercussioni sociali, mentali e finanziarie e l’importanza di adottare uno stile di gioco responsabile.

È bene seguire tutti i consigli che abbiamo elencato e tenere il gioco a un livello di divertimento, senza correre il rischio di strafare. Molto importante è chiedere aiuto. Se senti che il gioco per te sta diventando un ossessione, un’angoscia, un vero e proprio malessere, non avere paura e non vergognarti mai di rivolgerti a professionisti che ti possano aiutare. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!