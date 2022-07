Poker online con soldi veri: un po’ di conoscenza di matematica e statistica aiuta

A differenza di altri giochi da casinò, nel poker online la capacità di effettuare calcoli aumenta le possibilità di vincere

Il poker è un gioco molto popolare, praticato sia da principianti che da esperti. Grazie al successo dei casinò online, legali anche in Italia, è possibile giocare a poker comodamente da casa, a ogni livello, sia in modalità cash che torneo. I migliori casinò poker online con soldi veri permettono infatti di incontrare appassionati del gioco di tutto il mondo e mettere alla prova le proprie capacità.

I siti poker online sicuri propongono diverse varianti del gioco, tra cui il Texas Hold’em, l’Omaha Hi, diverse versioni dello Stud Poker come il 7-Card Stud e il 5-Card Stud e così via. Sebbene ogni variante sia diversa dalle altre, tutte hanno in comune il fatto che per vincere sia necessaria un po’ di fortuna ma anche capacità di analisi statistica e matematica.

Non è un segreto infatti che i migliori giocatori usino calcoli statistici per determinare le proprie decisioni e capire quanto è meglio stare, rilanciare, chiamare carta. Chi desidera cimentarsi con successo in questo gioco sul miglior sito poker online soldi veri, può senza dubbio migliorare le proprie performance anche grazie a diversi strumenti reperibili online. Ecco le cose da sapere se si vuole giocare a poker online e vincere.

Perché la matematica è importante nel poker

Spesso valutando le possibilità di successo nei giochi online si attribuisce un ruolo preponderante alla fortuna. Se questo è vero in giochi come le slot machine o la roulette, non lo è nei giochi di carte come il blackjack e il poker. Infatti, la matematica è alla base di ogni singola strategia di gioco del poker. La probabilità è determinante nello stabilire la percentuale di vincita ed è un valido supporto per riuscire a guadagnare battendo i propri avversari.

Non si vince a poker a soldi veri perché si ha una buona sensazione, ma perché si hanno buone probabilità. Anche il giocatore che decide di bluffare, non lo fa perché immagina che il proprio avversario abbia una mano debole, ma perché la matematica suggerisce che quella, in quel momento del gioco, è l’azione più razionale statisticamente. Ignorare la matematica potrebbe essere un ostacolo per chi ha intenzione di diventare un grande giocatore di poker.

Essere disposti a cimentarsi nell’effettuare calcoli di probabilità, cominciando da un livello base, darà presto i propri frutti al tavolo da gioco o alle diverse versioni di giochi di poker online con soldi veri. Quando si decide di passare dalla teoria alla pratica, sarà bene scegliere solo casinò online sicuri con licenza per l’Italia.

Software per poker online con soldi veri

Nel poker i giocatori si trovano a dover analizzare le carte in loro possesso rispetto a quelle degli avversari e al tempo stesso le probabilità che appaiano le carte di cui hanno bisogno. Dovranno anche considerare quale mano sarebbe più forte della loro mano vincente. Insomma padroneggiare una serata al tavolo da poker richiede di effettuare molti calcoli e previsioni, non a caso si parla anche di scienza del poker.

Chi sceglie di giocare a poker con denaro reale nella versione del gioco a distanza, non dovrà spremersi le meningi. Infatti esistono diversi software per vincere a poker, che effettuano automaticamente calcoli probabilistici. Si tratta dei poker tracker, programmi informatici che possono essere usati in tempo reale mentre si gioca. Questi elaborano statistiche e indicano le probabilità di successo di una certa mossa, oltre a fornire dati complete sulle partite e le varie mani.

Giocare a poker online soldi veri utilizzando un tracker non è illegale e tantissimi giocatori, sia principianti che esperti, ricorrono a questa tipologia di software. Va da sé che approfittare dei calcoli probabilistici dei tracker non garantisce la vittoria, ma aumenta le chance di successo. Online si trovano guide e recensioni per trovare le migliori app poker soldi veri, in base alle proprie esigenze e livello di expertise.

Prima di provarle con soldi veri sui siti poker online sicuri, consigliamo di provarle ed esercitarsi con le versioni gratuite del gioco. Tenendo d’occhio il proprio budget, anche virtuale, si potrà capire chiaramente se questi software danno i propri frutti. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!