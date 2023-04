Prevenzione infortuni sportivi: come proteggere i tuoi figli

Esplora i consigli degli esperti per aiutare i tuoi figli nella prevenzione degli infortuni sportivi

Gli infortuni sportivi sono molto comuni nei bambini. Tuttavia, con le giuste misure di sicurezza, gli infortuni sportivi possono essere prevenuti. Anche se l’uso di dispositivi di protezione individuale come scarpe, caschi, imbottiture, ecc. ha contribuito a rafforzare la sicurezza nello sport, i vostri figli possono ancora correre il rischio di infortunarsi. Secondo gli esperti di Forbes, il pensiero positivo, la pazienza e la motivazione possono aiutare i giovani atleti a gestire il dolore in modo efficace, ad attenersi fermamente a un piano di recupero specifico e a ottimizzare le prestazioni. Vediamo alcuni consigli per prevenire gli infortuni sportivi.

Discutere con il bambino

Potete parlare con vostro figlio e fargli capire che ci sono sempre dei rischi di infortunio associati allo sport. Dovete metterlo nelle condizioni di essere disponibile e non esitare a informarvi in caso di infortunio o dolore. Con un buon rapporto genitore-figlio, potete anche convincere il bambino a partecipare ad attività e sport con la minima possibilità di farsi male. Tuttavia, alcuni giovani atleti sono molto tenaci. Non solo sopportano il dolore, ma lo nascondono anche ai genitori. Pensano di essere abbastanza forti da continuare a giocare, senza preoccuparsi troppo del dolore. Questo potrebbe portare ad una situazione spiacevole che avreste potuto evitare con un intervento tempestivo.

Siate più proattivi e chiedete assistenza in caso di infortuni sportivi

Non appena notate i segni di un infortunio o di un dolore, dovete affrontare il problema senza perdere tempo. Chiedete a vostro figlio come si è fatto male o se prova dolore. A seconda della situazione, chiedete al più presto l’assistenza di un medico qualificato. I farmaci e i trattamenti giusti possono aiutare ad alleviare il dolore e anche prevenire infezioni indesiderate dovute a ferite aperte e lesioni. Il bambino potrebbe esitare a parlarvi della sua ferita, del dolore o del disagio. Dovete tenere sotto controllo il bambino. Se notate cambiamenti nel comportamento o nella tecnica di vostro figlio, chiedetegli cosa è andato storto. Se il bambino non è disposto a dirvi perché non si comporta in modo ottimale, provate a fare un controllo adeguato prima di riprendere il gioco o l’attività.

Provare terapie alternative

Motivare i bambini a partecipare a diverse attività

È meglio fare cross-training invece di praticare strettamente un solo gioco. È una buona idea per gli atleti smettere di sollecitare le stesse articolazioni e gli stessi muscoli praticando gli stessi sport. I genitori dovrebbero convincere i loro figli a cambiare la loro routine su base regolare per evitare che alcuni muscoli vengano costantemente sovraccaricati.

L’importanza del riscaldamento per prevenire infortuni sportivi

Tutti gli atleti dovrebbero obbligatoriamente dedicarsi allo stretching prima di iniziare qualsiasi sport o attività fisica. I medici raccomandano lo stretching dinamico e statico durante il riscaldamento. Dovrebbe essere una pratica comune includere un’intensa sessione di riscaldamento prima di partecipare a qualsiasi allenamento sportivo. Il riscaldamento è un modo eccellente per sciogliere i muscoli e prepararsi a giocare.

Conclusione

I ragazzi dovrebbero rendersi conto dell’importanza del riposo tra una partita e l’altra, tra un evento e l’altro o tra una sessione di allenamento e l’altra. Il riposo è fondamentale per recuperare da infortuni sportivi o dolori. I genitori dovrebbero fornire pasti sani e ben bilanciati. Far capire al bambino l’importanza di mantenersi idratato per affrontare le sfide sportive. Oggi la gestione del dolore è diventata semplice grazie alla terapia rigenerativa e ad altri trattamenti alternativi. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!