Come ottenere profitti dalle scommesse legali: le risposte che stavi cercando

Se vuoi ottenere profitti ottimi dalle tue sessioni di betting, sei nel posto giusto. Scopri subito tutti i segreti e i trucchi da attuare per vincere scommettendo

Quando sei un appassionato di sport, sai perfettamente che non esistono regole precise nell’ordine di vincere una scommessa. Ad esempio, la prima in classifica potrebbe perdere contro l’ultima, così come il cavallo favorito potrebbe incredibilmente andare incontro a una clamorosa débâcle. Cosa fare, allora, per limitare i danni, o ancora meglio, per incrementare le possibilità di vittoria? Scopriamolo.

Per avere profitti grazie alle scommesse legali devi…

Assolutamente leggere fino in fondo questo articolo. Ricorda che esistono vari modi per incrementare la proprie vincite, anche in modo piuttosto notto, sebbene non sia effettivamente possibile vincere sempre per mere questioni di casistica. Mettiti comodo, allora, perché stai per scoprire segreti e trucchi che ti aiuteranno a ottenere risultati migliori con il betting e il gambling, proprio come si dice su scommessadelcapo.com! I metodi migliori per ottenere maggiori profitti con le scommesse

Lo studio dei trend

Ogni squadra, così come ogni atleta, ha dei trend, ovvero una sfilza di risultati che precede la prestazione sulla quale si vorrebbe scommettere. Sebbene non sia essenziale farlo, è comunque consigliabile studiare i trend delle squadre. Questo genere di applicazione potrebbe nascondere delle “trappole”, dal momento che deve essere preso in considerazione un vecchio detto che, attualmente, si rifà molto alle competizioni sportive:

Più in alto vanno, più rumore fanno quando cadono.

Ciò significa che una squadra o un atleta che ha accumulato una lunga striscia di risultati positivi, potrebbe andare incontro a una crisi d’identità e a una conseguente striscia di risultati negativi, non appena si presenta una situazione difficile da gestire, come, per l’appunto, una sconfitta. Pertanto, eccoti un consiglio: se un team ha raggiunto una quota di vittorie impressionanti è appena andato incontro a una sconfitta, ci sono buone possibilità che incappi una serie di risultati negativi consecutivi. Non è una regola, ma accade più spesso di quanto si creda!

Segui l’istinto

Spesso non si ha la minima idea di come scommettere, nonostante le ore trascorse a studiare i trend delle squadre o degli atleti. Quando ti capita di incappare in un simile “blocco”, allora segui l’istinto. È l’unica cosa che puoi fare! A tale proposito, se avverti che sarebbe meglio non rischiare eccessivamente con una scommessa in particolare, forse sarebbe meglio lasciarla perdere. Aggiungi eventi facili per aumentare il premio

È vero, nulla è detto nel mondo del betting, dal momento che si tratta di sport, e gli sport sono assolutamente imprevedibili. Tuttavia, alcune possibilità non possono essere lasciate ai posteri. Ad esempio, se la prima in classifica deve giocare, in casa propria, contro una squadra che si trova nelle ultime posizioni, forse sarebbe meglio immettere l’evento (un bell’1 fisso più un’opzione sui gol, in questo caso) all’interno della schedina e aumentare, così, il premio ottenibile in caso di vittoria. Il tutto è a tua discrezione, ma facci un pensierino!

I trucchi del gambling

Per quel che concerne il gambling, le cose non sono proprio diversissime! Uno dei trucchi più importanti e utilizzati, consiste nel puntare mediamente una unità a giocata e, in caso di scommessa perdente, effettuarne un’altra con tre unità. Un esempio: stiamo giocando alla roulette e puntiamo una fiche sul nero. Esce il rosso, peccato. La prossima puntata consisterà in tre fiches (sul nero o sul rosso, la possibilità è sempre del 50%) nell’ordine di guadagnare il più possibile e sostenere le giocate seguenti, oltre che ampliare il proprio malloppo. Puoi sfruttare questa tipologia di scommessa in qualsiasi casinò, fisico od online. Tieni a mente, però, che una simile tattica (assolutamente legittima, poi) può essere impiegata soltanto coi giochi che mettono a disposizione il 50% di possibilità di vittoria e il 50% di possibilità di sconfitta, come la roulette, quando si punta sul nero o sul rosso, sul pari o sul dispari.

Non che con gli altri giochi non si possa utilizzare! Quando, tuttavia, vuoi sfruttare la tecnica mentre giochi a poker o mentre sei impegnato in una partita alle slot, le possibilità di centrare una perdita più o meno importante aumentano esponenzialmente, siccome devono essere presi in considerazione ulteriori parametri, come: skill ed eventualità di gioco. Per ulteriori aggiornamenti e novità rimanete sintonizzati su tuttotek.it.