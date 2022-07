Investire in NFT? Ecco perché dovreste comprare le azioni di Shopify

Il gigante del software di e-commerce ha già iniziato a testare una piattaforma di vendita NFT per i commercianti

Le vendite di NFT sono salite alle stelle nel 2021. Partendo da una base di centinaia di milioni di dollari nel 2020, le vendite di NFT sono schizzate a 25 miliardi di dollari a livello globale nel 2021, grazie all’afflusso di artisti digitali, musicisti, appassionati di videogiochi e collezionisti in generale alla tecnologia blockchain e cripto. Alcuni analisti (in particolare i pronosticatori di Jefferies) vedono un boom delle vendite fino a 35 miliardi di dollari nel 2022.

Una manciata di creatori e collezionisti ha fatto soldi a palate nel mondo degli NFT e le dimensioni improvvise di questo mercato stanno attirando l’attenzione degli investitori. Se state cercando un modo per investire nei NFT ma non sapete con quale token, artista o progetto di creatore iniziare, le azioni di Shopify potrebbero essere un ottimo punto di partenza.

Un mercato NFT in piena attività in cui si può effettivamente investire

Come spesso accade con le nuove tecnologie, il campo degli NFT è affollato di opzioni e potenziali opportunità. Alcune di esse hanno rapidamente dato buoni frutti. Tuttavia, molti progetti blockchain (sui quali i NFT vengono “coniati” o creati, di solito sulla blockchain di Ethereum (ETH 11,31%)) e le collezioni d’arte e NFT effettive hanno una bassa probabilità di mantenere il loro valore nel tempo. Questo non significa che non si debba acquistare un NFT. Al contrario, ci sono ragioni per cui potreste volerne acquistare uno – o se siete un artista o un creatore, coniate e vendete alcune delle vostre opere come NFT.

Ai non addetti ai lavori, tuttavia, consiglio sempre di iniziare a cercare le società quotate in borsa che hanno un ruolo in un nuovo settore in espansione. In questo momento, le azioni NFT sono limitate. Coinbase Global sta lavorando a un mercato di NFT e ha una lista d’attesa per ottenere l’accesso anticipato. Anche eBay ha iniziato a consentire le vendite di NFT sul suo sito lo scorso anno. Il segmento cloud AWS di Amazon ha alcune estensioni disponibili per aiutare gli sviluppatori a creare il proprio marketplace. Le principali destinazioni per coniare e acquistare NFT come OpenSea e nft profit app che sono al momento aziende private.

Shopify, il gigante del software per l’e-commerce utilizzato da un paio di milioni di commercianti in tutto il mondo. Shopify ha già il suo software NFT in funzione. Durante la telefonata per i guadagni del quarto trimestre 2021, il presidente di Shopify Harley Finkelstein ha dichiarato che lo sviluppo di nuovi modi per le piccole imprese e gli aspiranti imprenditori di raggiungere i clienti è sempre una priorità assoluta e ha richiamato l’attenzione sulla tecnologia NFT di Shopify.

Nel 2022 continueremo a innovare per conto dei nostri commercianti, offrendo opportunità e funzionalità più interessanti a questi marchi, migliorando la loro capacità di vendere in modi nuovi e creativi, come la vendita di NFT”. La vendita di NFT su Shopify, attualmente in fase beta, crea un nuovo modo per i marchi, gli artisti e i creatori di impegnarsi con le loro comunità vendendo i propri NFT su più blockchain”.

Attualmente, il programma NFT Beta di Shopify è disponibile per tutti i clienti Shopify Plus con sede negli Stati Uniti (quelli che si abbonano al servizio da 2.000 dollari al mese che comprende tutte le parti della gestione aziendale online). Il software di gestione e creazione di siti di Shopify è particolarmente interessante per coloro che desiderano avere il controllo del proprio marchio e del percorso NFT dei propri clienti.

Vangare e spalare, o setacciare la terra?

Naturalmente, le vendite NFT rappresentano una parte insignificante dell’attività di Shopify in questo momento (dato che il progetto è ancora in fase di beta test), e probabilmente le cose non cambieranno presto. Ciononostante, ritengo che si tratti di un ottimo investimento in NFT, con un grande potenziale di rialzo nel prossimo decennio, senza dover passare al setaccio gli innumerevoli progetti NFT in circolazione alla ricerca di una gemma molto rara.

Shopify ha un’esperienza consolidata nella promozione di nuove iniziative di e-commerce per conto dei suoi utenti e si sta preparando per un’altra tornata di forti investimenti. Il lancio del servizio NFT da parte di Finkelstein durante la telefonata di presentazione degli utili può essere interpretato come un’indicazione che le cose sono iniziate bene per i commercianti che lo hanno utilizzato finora.

Forse la cosa più importante è che, nel caso in cui le vendite NFT dovessero improvvisamente perdere pressione (è possibile, ricordate che si tratta di una tecnologia ancora piuttosto nuova), le azioni di Shopify non salteranno di certo in aria. Considerate gli NFT come una scommessa a basso rischio ma ad alto rendimento per Shopify in questo momento. Dato che Shopify è ben radicata nel tessuto del settore dell’e-commerce, penso che potrebbe funzionare. Se dovesse avere successo, sarebbe fantastico! Se le NFT di Shopify sono un flop, non c’è niente di male. Possedete ancora azioni di una delle migliori aziende di commercio digitale in circolazione.