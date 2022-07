Crimes of the Future: in arrivo l’ultimo film di David Cronenberg

È tutto pronto per l’uscita in Italia di Crimes of the Future, l’ultimo progetto di David Cronenberg, che promette come al solito emozioni forti

Arriva al cinema con Lucky Red Crimes of the future di David Cronenberg, di ritorno sul grande schermo dopo ben otto anni di assenza. Nonostante il tempo trascorso, tuttavia, l’interesse per questo film è altissimo. Cronenberg è infatti tra i registi più amati dagli appassionati di horror e thriller, principale autore del sottogenere body horror, dalla vita turbolenta che ha addirittura ispirato un documentario.

Il regista canadese è tornato a far parlare di sé presentando al Festival di Cannes la sua ultima controversa opera. Ancora una volta, dopo La promessa dell’assassino, A History of Violence e A Dangerous Method, David Cronenberg sceglie Viggo Mortensen come protagonista. Ad affiancarlo due attrici sulla cresta dell’onda quali Léa Seydoux e Kristen Stewart.​

Crimes of the Future: la sinossi

Quando la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), famoso artista e performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d’avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso… La loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell’evoluzione umana.​

Crimes of the future, che prende il titolo dal suo precedente film del 1970 senza esserne il remake, segna il ritorno del regista al genere del body horror, già mostrato in film come Shivers, Rabid, The Brood e La mosca.​

Un film sconvolgente ed estremo, viscerale, in cui Cronenberg torna ad esplorare l’evoluzione dell’uomo e del pianeta in relazione alla tecnologia. Una visione fuori dagli schemi, un film di fantascienza spiazzante che racchiude in sé tutti i temi, attualissimi, della filmografia dell’autore canadese.​

L’uscita nelle sale italiane, dopo le varie anteprime stampa (tra le quali anche a Roma e Milano), è prevista per il caldissimo 26 agosto.

