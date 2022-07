Black Adam: le nuove foto del film con Dwayne Johnson

Black Adam: le nuove foto del film DC con Dwayne Johnson arrivano direttamente dal Comic-con

Nel contesto perfetto come il Comic-con per gli amanti della DC, ci giungono le strabilianti nuove foto del film Black Adam. Ricordiamo che protagonista della pellicola sarà Dwayne Johnson e la regia spetta a Jaume Collet-Serra.

Mentre cresce l’entusiasmo degli appassionati al Comic-Con, nell’attesa di nuovo materiale relativo a Black Adam con Dwayne Johnson, qualcosa trapela grazie a un articolo di Den of Geek. L’articolo è accompagnato anche da alcune nuove foto che presentano altri personaggi, oltre al mattatore.

Vi vogliamo ricordare, a tutti voi che state leggendo quest’articolo, che il film di Jaume Collet-Serra sarà nelle sale nell’ottobre di quest’anno.

Le immagini di Black Adam

Ma bando alla ciance! Di seguito vi riportiamo alcune succulenti foto del film Black Adam con Dwayne Johnson.

Black Adam: nel film la Justice Society of America

Black Adam di Jaume Collet-Serra, che ha già diretto Dwayne Johnson in Jungle Cruise, si mostra con alcuni nuovi scatti (se non per un primo piano di Black Adam, già condiviso in passato).

Le foto vedono protagonisti anche gli altri membri del cast del cinecomic DC e Warner Bros., cioè Pierce Brosnan (dr. Fate), Noah Centineo (Atom Smasher), Aldis Hodge (Hawkman), Quintessa Swindell (Cyclone).

I quattro porteranno quindi sullo schermo il team della Justice Society of America, una squadra di supereroi che debuttò nel lontanissimo 1940, seppur con una formazione via via differente nel corso dei decenni, come è abitudine per questi gruppi di supereroi.

Ricordiamo che Black Adam uscirà nelle nostre sale cinematografiche il 20 ottobre 2022, slittato di appena alcuni mesi rispetto all’originale preventivata uscita estiva, per gli ultimi ritocchi a quello che, secondo lo stesso Johnson, è il film che “cambierà gli equilibri dell’universo DC”.

Non ci resta quindi che attendere e appena arriverà la data fatidica correre al cinema! Noi, come sempre, vi teniamo informati su tutte le novità. Stay tuned!

