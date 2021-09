Come scaricare video da Openload | Settembre 2021

Scopriamo insieme come scaricare da Openload ed effettuare il download di video, film e serie TV in maniera totalmente gratuita e sicura!

Molto spesso gli amanti di film e serie TV vagano in rete alla ricerca del giusto sito internet sul quale sia possibile sia vedere in streaming gli episodi appena usciti in TV o addirittura i film attualmente al cinema, che effettuare il download di questi per poterli quindi vedere in modalità offline. Openload è uno di questi siti, dove infatti numerosi utenti condividono in rete link relativi a tutte le pellicole e telefilm di moda, mettendoli a disposizione su forum e blog al resto del mondo. Scopriamo ora come scaricare video, film e serie TV da Openload in modo gratuito e sicuro sia attraverso il tuo browser che mediante un software manager chiamato JDownloader.

Attenzione: tuttoteK e l’autore di questo articolo non si assumono nessuna responsabilità sull’utilizzo dei siti presenti in questa guida, che ha il solo scopo informativo. Sottolineiamo che il download di contenuti protetti da copyright è illegale: la pirateria è un reato.

Il sito web Openload è nato in passato come piattaforma virtuale per dare la possibilità a tutti gli utenti di poter caricare e condividere video personali con il resto del mondo, ma da un po’ di tempo a questa parte sta diventando sempre più uno strumento illegale di condivisione di film e serie TV, soprattutto per coloro che attendono con ansia puntate appena andate in onda in televisione nei Paesi d’origine. Cerchiamo quindi di analizzare in dettaglio come scaricare video da Openload in pochi e semplici step per poter guardare in qualsiasi momento e soprattutto in offline sia film che serie TV.

Come scaricare video da Openload su PC

Esistono metodi differenti relativi a come scaricare video da Openload: è infatti possibile utilizzare il proprio web browser, ma sono disponibili in rete anche alcuni software completamente gratuiti, come ad esempio JDownloader, che possono senza alcun dubbio dare una mano nella rapidità di download di film e serie TV.

Via browser

Come accennato in precedenza, vediamo per prima cosa come scaricare video da Openload dal tuo PC in modo completamente gratuito utilizzando il tuo browser, come ad esempio Google Chrome o Mozilla Firefox: una volta aperta la pagina del file multimediale che stavi cercando, puoi cliccare in alto a sinistra su “Download”, presente sotto al nome del file, in modo da aprire una nuova pagina in cui basterà soltanto pigiare sul tasto “Free Download”, situato al centro dello schermo. Così facendo, il tuo web browser inizierà a scaricare il video che stavi cercando.

Attenzione: qualora si dovessero aprire finestre pubblicitarie, chiudile tranquillamente e ripeti la stessa operazione finché non porti a compimento l’intera procedura descritta.

Alternativa: esiste un secondo metodo che consente di scaricare gratis video da Openload via browser e consiste nell’aggiungere una piccola estensione, chiamata “Video DownloadHelper”, disponibile sia per Chrome che per Firefox:

Una volta scaricata questa estensione, segui i seguenti passaggi:

Apri il video da te scelto sulla pagina web Openload;

Premi il tasto Play per avviare la riproduzione;

Metti in pausa dopo circa 5 secondi, ma non prima in quanto l’estensione Video DownloadHelper dev’essere in grado di rilevare il filmato in esecuzione;

Inizia a scaricare il video da Openload attraverso l’app Video DownloadHelper: clicca sull’icona con i tre pallini colorati situata in alto a destra del tuo browser, più precisamente accanto alla barra di ricerca degli indirizzi, quindi seleziona il tasto circolare nero con all’interno la freccetta bianca verso il basso (il classico simbolo di download) e specifica dove vuoi salvare il file sul tuo PC. Una volta confermato, non dovrai far altro che attendere il completamento del download e potrai finalmente vedere il tuo filmato ogni volta che vorrai.

Con JDownloader

Naturalmente non sei obbligato ad utilizzare il tuo browser web per scaricare video da Openload, ma puoi benissimo ricorrere ad un software gratuito chiamato JDownloader. Se preferisci seguire questa strada, clicca qui per collegarti alla pagina per scaricare il programma disponibile per Windows, macOS e Linux. Una volta scelto il pacchetto opportuno per il tuo PC, effettua il download e nel caso di Windows avvia il file .exe con un doppio clic del mouse, quindi premi su “Si” nella finestra di controllo dell’account utente. Ora, nella nuova schermata è necessario cliccare su “Ok” e su “Next”, ripetendo quest’operazione fino al termine dell’installazione. Infine, pigia su “Skip” e quindi su “Finish”.

Attenzione: nel caso di macOS, effettua il download del file .dmg dalla pagina web di JDownloader, quindi aprilo sempre con un doppio clic del mouse e dunque premi su “Ok” e su “Next” per eseguire l’installazione in maniera corretta. Al termine della procedura seleziona “Ok” e “Finish”.

Una volta installato JDownloader, bisogna capire come scaricare video da Openload: innanzitutto avvia la modalità di riproduzione del file su Openload, dopodiché copia l’URL della pagina web e incollalo nell’apposita area di JDownloader situata nella schermata che puoi visualizzare selezionando “File/Analizza testo con collegamenti”. A questo punto non ti resta far altro che cliccare su “Play” in alto a sinistra del programma e attendere fino al trasferimento completo del file.

Attenzione: quando copi un link mentre il software JDownloader è in esecuzione, in genere viene automaticamente incollato nel programma. Tuttavia, è sempre meglio verificare personalmente, ragion per cui ti consigliamo di eseguire ogni operazione descritta in questa guida. Inoltre, alcuni URL di Openload non sono compatibili con il programma, che quindi potrebbe non riuscire ad effettuare il download di video e file multimediali desiderati.

Come scaricare video da Openload su Android

Puoi scaricare video da Openload su qualsiasi dispositivo Android come smartphone e tablet: in tal caso ti consigliamo prima di provare il metodo standard via web browser, selezionando “Free Download” su Openload, ma puoi anche effettuare il download gratuito di un’app, chiamata Advanced Download Manager disponibile sul Play Store del tuo dispositivo Android. Dopo aver installato l’applicazione, aprila e clicca sul tasto “+” situato in basso a destra. Ora, incolla il link relativo alla pagina di Openload contenente il file desiderato, selezionando il simbolo della cartelletta (che significa appunto Incolla) e fai partire il download pigiando “Avvia”. Se dovesse apparire un messaggio di errore, non preoccuparti, perché l’app sta rilevando una pagina web, per cui clicca sul simbolo del mappamondo in modo da poter ripetere le operazioni descritte in precedenza per poter effettuare il download del video via browser.

Come scaricare video da Openload su iOS

Vediamo adesso come scaricare video da Openload su dispositivi con iOS. In questo caso non è possibile eseguire il download via web, mediante “Free Download”, quindi è necessario utilizzare un’app chiamata “Amerigo File Manager”, disponibile sullo Store in versione gratuita. Una volta installata, apri l’applicazione e seleziona il simbolo del mappamondo, in quanto qui dovrai incollare l’URL corrispondente alla pagina internet di Openload. Fatto ciò, clicca su “Vai” e quindi su “Naviga”. Ora vai nuovamente sulla pagina di Openload e seleziona “Free Download”, dopodiché pigia su “Download”, situato in basso dello schermo. L’ultimo step da compiere riguarda la directory in cui salvare il file, che puoi scegliere a tuo piacimento, quindi clicca su “Fine”.

Questa guida su come scaricare video da Openload in maniera semplice e gratuita termina qui. Per qualsiasi dubbio siamo a disposizione tramite il box commenti qui sotto.