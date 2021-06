Come scaricare video da YouTube gratis | Giugno 2021

Su YouTube sono presenti moltissimi video e quotidianamente ne vengono caricati migliaia e migliaia sulla piattaforma. Nativamente YouTube non offre la possibilità di scaricare i video. In questa guida andremo a scoprire come scaricare video da YouTube gratis analizzando ogni mezzo a nostra disposizione!

Se stai leggendo queste righe sicuramente hai interesse a scaricare video da YouTube, ma probabilmente ti sei scontrato con la difficoltà di effettuare tale operazione in mancanza degli strumenti adatti. Quello che forse non sai, per ora, è che sono presenti diversi servizi che funzionano sulle diverse piattaforme e che consentono di scaricare video da YouTube gratis senza sostenere costi di alcun tipo. In questo modo, scaricando il video, potrai averlo sempre a disposizione anche quando non avrai a disposizione una connessione internet! Senza perdere altro tempo, andiamo ad esplicare come fare tutto ciò.

Note di questo mese

Ogni mese andremo a verificare il funzionamento dei servizi elencati ed eventualmente ad aggiungerne di nuovi. Stiamo valutando nuove soluzioni in merito al sistema Android ed iOS, per ora abbiamo consigliato solo il miglior prodotto per Android. Restate connessi per altre novità!

Come scaricare video da YouTube gratis: servizi online

Partiamo da questa opzione. E’ possibile scaricare video da YouTube senza dover installare programmi o plug-in sul PC. Questa opzione è molto utile per chi ha bisogno di scaricare video solo in modo occasionale. Vediamo i migliori servizi online disponibili per scaricare video da YouTube gratis.

ClipConvert – Come scaricare video da YouTube gratis

ClipConvert è un altro servizio online per scaricare video da YouTube che, a differenza degli altri, consente di avere un maggior controllo sul formato finale del video. Difatti grazie a questo servizio online possiamo scegliere fra tutti i formati più popolari convertendo direttamente il video in quello che ci serve.

Utilizzare ClipConvert è molto semplice: basta collegarsi alla pagina principale del sito ed incollare, nell’apposita barra, il link al video che vogliamo scaricare. A questo punto basta fare clic su continua, e selezionare il formato desiderato per il vostro video. Volendo si può anche specificare il minuto di inizio e il minuto di fine del video per salvare solo una parte del video che vogliamo scaricare. Selezionate tutte le opzioni di nostro interesse basta fare clic su “Inizia!” ed aspettare che finisca il processo. Terminato quest’ultimo si fa clic su download ed il gioco è fatto!

Come sempre, fate attenzione ad eventuali finestre popup. Tornate sempre alla scheda da cui siete partiti.

Szybkikonwerter – Come scaricare video da YouTube gratis

Szybkikonwerter è un altro sito web che offre la possibilità di scaricare video da YouTube. Questo sito ha però delle pubblicità più aggressive rispetto alla soluzione precedentemente indicata. Tuttavia non farti fermare dalla pubblicità usarlo è molto semplice: incolla il link del video di tuo interesse nella barra dove sta scritto “Inserisci l’URL del video che vorresti scaricare”, seleziona il formato (è possibile scegliere fra MP4 ed MP4 HD) e clicca su “Scarica”. Basterà attendere la fine del processo di conversione per scaricare il file.

Qdownloader – Come scaricare video da YouTube gratis

Qdownloader è un servizio online che consente di scaricare video da YouTube in modo molto semplice. Basta collegarsi alla sua pagina iniziale ed incollare l’indirizzo del video che vuoi scaricare nel campo di testo al centro della schermata, e premere il pulsante download. Il sito elaborerà il video e poi ti farà selezionare diverse opzioni sulla qualità del video. Selezionate quella che più vi aggrada e poi cliccate sul pulsante download.

Inoltre questo sito consente il download da tante altre piattaforme che è possibile visionare cliccando su “view all supported sites”. Si tratta dello strumento online più completo.

Come scaricare video da YouTube gratis: programmi gratuiti

Se invece scaricate video da YouTube abitualmente, una valida opzione è rappresentata dai programmi di download. Vediamo i migliori programmi per scaricare video da YouTube gratis.

EaseUS MobiMover – Come scaricare video da YouTube gratis

EaseUS MobiMover è uno strumento versatile in grado di svolgere il ruolo di downloader di video, strumento di trasferimento dati iOS e gestore di contenuti per iPhone / iPad. Come downloader di video, MobiMover aiuta a scaricare video da YouTube e altri noti siti, tra cui Vimeo, Instagram, Twitter, Facebook, Metacafe, Dailymotion, MySpace e altri. E’ possibile importare i video scaricati da siti web sul proprio computer o iPhone / iPad.

Esegui EaseUS MobiMover, vai su “Video Downloader” e scegli il dispositivo in cui desideri salvare i video di YouTube scaricati. Se vuoi scaricare video di YouTube sul tuo dispositivo mobile, collegalo prima al PC. Copia l’URL del video di YouTube che desideri scaricare, incollalo nella barra di MobiMover, quindi tocca il pulsante “Download”. Dopo aver fatto clic sul pulsante “Download”, MobiMover analizzerà rapidamente l’URL e scaricherà il video di YouTube sul tuo computer o iPhone / iPad.

4k Video Downloader (Windows/MacOS/Linux) – Come scaricare video da YouTube gratis

4k Video Downloader è a nostro avviso il miglior programma per scaricare video da YouTube. E’ disponibile in edizione gratuita ed anche in una versione a pagamento che offre qualche funzionalità in più. La versione gratuita comunque è già più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi: oltre a poter scegliere fra vari formati possiamo scaricare direttamente intere playlist fino ad un massimo di 25 video.

Scaricare il programma è semplicissimo; basta collegarsi al sito web ufficiale del programma e fare click su “Acquista 4K video Downloader”. Verrà scaricato un eseguibile e basterà avviarlo e seguire le istruzioni per istallarlo fino ad arrivare davanti alla scritta “fine” una volta terminato il processo.

Se invece utilizzi Mac OS fai click su “scarica contenuto da YouTube”, nella pagina che si aprirà clicca su “cerchi un altra versione” infine clicca download sulla versione per Mac. A questo punto ti basterà trascinare il file DMG che hai scaricato dal sito nella cartella applicazioni di OS X.

Se utilizzi Linux fai click su “scarica contenuto da YouTube”, nella pagina che si aprirà clicca su “cerchi un altra versione” infine clicca download sulla versione per Ubuntu. Lancia il file scaricato con un doppio click e segui le istruzioni fino a giungere alla voce “fine”.

Per scaricare un video da YouTube gratis ti basterà selezionare il link al video ed incollarlo nel programma, selezionare quindi il formato e la qualità del filmato stesso, e quindi cliccare sul pulsante download.

Se invece vuoi solo scaricare la traccia audio potrai semplicemente selezionare l’opzione “estrai audio” e scegliere uno dei formati disponibili. Questo programma supporta anche altri siti oltre YouTube per un esperienza di download video a 360 gradi.

Free YouTube Download (Windows/macOS) – Come scaricare video da YouTube gratis

Free YouTube Download è un software per Windows e Mac che consente di scaricare video da YouTube gratis. Scaricarla è davvero semplice basta collegarsi alla pagina che abbiamo linkato e selezionare “scarica per windows” o “scarica per Mac” a seconda del vostro sistema! L’istallazione su windows è davvero semplice, una volta scaricato l’eseguibile e basterà avviarlo e seguire le istruzioni per istallarlo fino ad arrivare davanti alla scritta “fine” una volta terminato il processo. Se invece utilizzi Mac OS ti basterà trascinare il file DMG che hai scaricato dal sito nella cartella applicazioni di OS X.

Il funzionamento del programma è molto semplice, è presente un tutoria in italiano che potete seguire e che vi guiderà passo passo per scaricare video da YouTube! Si tratta della migliore applicazione da questo punto di vista poiché vi guiderà in ogni passo! e se il video non vi basta potete collegarvi a questo indirizzo e seguire la guida ufficiale all’utilizzo del programma. Molto user friendly non trovate?

ClipGrab (Windows/MacOS/Linux) – Come scaricare video da YouTube gratis

Clipgrab è un altro programma gratuito per scaricare video da YouTube gratis. Consente di scegliere nel dettaglio quali formati utilizzare e che risoluzione deve avere la clip scaricata.

Per prima cosa devi scaricare il programma collegandoti al sito ufficiale di Clipgrab e selezionare “show all download option”. Se hai windows seleziona “ClipGrab for Windows”, e una volta scaricato il file eseguibile lancialo e segui il setup per istallarlo nel tuo PC. Attenzione a togliere la spunta durante l’installazione ad eventuali programmi aggiuntivi che non ti interessano!

Se usi Mac dal sito ufficiale fai click su “ClipGrab for Mac” e poi una volta scaricato il pacchetto ti basterà trascinare il file DMG che hai scaricato nella cartella applicazioni di OS X.

Per Linux invece dovrai cliccare su “ClipGrab for Linux”. Avrai a disposizione il codice sorgente oppure un pacchetto precompilato. L’istallazione non è molto semplice, ma se utilizzi Linux saprai come fare ad istallarlo! Altrimenti scarica direttamente il primo programma che abbiamo consigliato che mette a disposizione un eseguibile per Linux.

Una volta installato Clipgrab il grosso del lavoro è fatto! Seleziona la scheda Downloads e incolla l’URL del video di YouTube che desideri scaricare. Seleziono il formato di file in cui desideri scaricare il video e scegli una delle risoluzioni elencate nel menù “qualità”. Clicca sul puntante “scarica questo clip” e si avvierà il download!

Come scaricare video da YouTube gratis: estensioni per il browser

Se invece il PC non lo utilizzate solo voi, e/o spesso capita che ad usarlo sia un parente che il PC non sa usarlo molto bene la miglior soluzione è rappresentata dalle estensioni per il browser in modo tale che basti un pulsante per scaricare! Vediamo i migliori plug-in per scaricare video da YouTube gratis.

Chrome – tutti i sistemi | Come scaricare video da YouTube gratis

Nonostante alcuni suggeriscano procedure più o meno complesse il download di video da YouTube utilizzando google chrome non è un operazione facile, ma anzi è molto macchinosa e complessa. Abbiamo testato diverse soluzioni e ci siamo accorti che il tempo perso per riuscire a scaricare i video è veramente troppo, e poi l’utilizzo dell’estensione non è per nulla semplice: ad ogni aggiornamento va rifatta la procedura. Di certo non è una soluzione da suggerire a chi il PC non sa usarlo correttamente, ed anche un utente avanzato si annoierebbe a fare ciò ogni volta. Questo perché Google ha pensato di inibire sul suo browser la possibilità di download di video da YouTube bloccando tutte le estensioni che andavano ad effettuare questa operazione.

Il nostro consiglio è quindi quello di rivolgersi altrove e scaricare un browser alternativo per scaricare video da YouTube. Non vi preoccupate: questa operazione sarà molto semplice.

Firefox – Video Download Helper | Come scaricare video da YouTube gratis

Firefox è ad oggi il browser più libero che si può utilizzare per la navigazione sul web. A dimostrazione di ciò gli sviluppatori non hanno bloccato nessun tipo di estensione per cui è possibile utilizzare diverse soluzioni per il download di video da YouTube. La migliore? Video DownloadHelper. Questa può essere scaricata dallo store ufficiale di Mozilla Addons e basta cliccare su “aggiungi estensione” da Firefox e poi “Installa”. Dopo l’istallazione ogni qual volta saremo su una pagina di YouTube con un video si attiverà l’icona del programma e semplicemente facendo click su di essa sarà possibile visualizzare le opzioni di download e scaricare direttamente il video da YouTube gratis. Semplice e veloce alla portata anche di chi non sa muoversi bene sul PC.

Safari – Mac OS | Come scaricare video da YouTube gratis

Fino a qualche anno fa era possibile scaricare video da YouTube utilizzando safari grazie a ClickToPlugin & ClickToFlash. Tuttavia Apple ha cambiato le policy per lo sviluppo di estensioni nel 2015 e quindi lo sviluppo di questo applicativo è fermo alla versione 3.2 rilasciata a dicembre 2015. Andando a questo link trovate il modo per continuare ad istallare questa estensione anche oggi, ma detto fra noi: istallereste una potenziale fonte di vulnerabilità che non riceve supporto da molti anni? Noi no. Per cui vi sconsigliamo di usare questa estensione e di usare Safari per il download di video da YouTube!

Come scaricare video da YouTube gratis: app per smartphone e tablet

Il mondo mobile è oggi la parte più grossa della fruizione di contenuti sul web, vediamo quali sono le migliori app per il download di video da YouTube. Bisogna fare una premessa, il metodo più semplice non è gratuito perché google ha ben pensato di creare un servizio a pagamento che consente di eseguire questa funzione in modo nativo. Per i dispositivi iOS la sola soluzione, che non preveda l’uso di scrip e codici vari, è questa. Per Android invece sono disponibili diverse opzioni oltre al su detto strumento rilasciato da Google a pagamento: noi vi abbiamo qui riportato l’opzione che abbiamo valutato come migliore e meglio supportata.

YouTube Music e YouTube Premium (iOS e Android) – Come scaricare video da YouTube gratis

Google mette a disposizione i servizi YouTube Music e YouTube Premium questi sono disponibili sotto forma di applicazioni per Android ed iOS. Queste applicazioni danno accesso a tutti i contenuti di YouTube ma per effettuare il download è necessario sottoscrivere un abbonamento da 9,99 euro/mese (o 14,99 euro/mese per il piano famiglia utilizzabile da 6 persone) qualora fossi interessato solo a YouTube Music, altrimenti puoi sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium che, per 11,99 euro/mese (17,99 euro/mese con il piano famiglia utilizzabile da 6 persone).

Se non vuoi sottoscrivere un abbonamento e disponi di uno smartphone Android hai però a disposizione una serie di applicazioni che ti consentono di aggirare queste limitazioni. Troverai la migliore qui di seguito!

TubeMate (Android) – Come scaricare video da YouTube gratis

Si tratta a nostro avviso della soluzione miglior per il download di video da YouTube gratis con il tuo smartphone Android. Per scaricarla basta collegarsi qui e fare click su AndroidFreeware e poi su “Install app”. Se chiede con quale app intendi scaricare l’applicazione, scegli il browser attualmente in uso (es. Chrome) e rispondi “OK” all’eventuale avviso che ti comparirà nella parte bassa dello schermo.

Una volta terminato il download troverai nella tendina delle notifiche “youtube-tubemate.xx.apk” e basterà cliccare sull’icona per avviare l’istallazione! Nella schermata che si apre, pigia su Avanti, Installa e Apri per completare l’installazione.

Una volta avviato TubeMate, accetta le condizioni d’uso dell’applicazione e segui la breve procedura di configurazione iniziale che ti viene proposta.

Ora sei pronto/a per il download di video da YouTube gratis. Ti basterà cercare il video di YouTube da scaricare sul tuo smartphone avviare la riproduzione e selezionare l’icona della freccia verde che compare in alto a destra. Scegli quindi formato e risoluzione del filmato e clicca sul pulsante “Download” (in basso a sinistra) per avviarlo! Al primo download potrebbe esserti chiesto di scaricare MP3 Video Converter, una app gratuita necessaria per il corretto funzionamento di TubeMate. Apri il link con il Play Store ed istallala normalmente.

A questo punto TubeMate eseguirà il download e metterà il video scaricato nella cartella video del tuo smartphone Android!

Come scaricare video da YouTube gratis: liste delle migliori soluzioni

Se non sei interessato/a a sapere come fare per utilizzare i vari servizi per scaricare video da YouTube gratis, ma vuoi solo sapere cosa usare, abbiamo ideato per te una lista riassuntiva dei vari applicativi/servizi. A seguire ti forniremo solo il nome dei servizi che abbiamo poi descritto in modo approfondito in questa guida.

Servizi online

Programmi

Estensioni browser

App Android

Appuntamento al prossimo mese!

Questo è tutto, per ora! Eventuali novità saranno incluse mensilmente. Inoltre, se questa guida ti è piaciuta continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide ed interessanti notizie!