Come passare chat Whatsapp da Android ad iPhone

Volete sapere come potete passare le chat Whatsapp da Android ad iPhone? Siete nel posto giusto! Vi spiegheremo come fare e perché è necessario

Se avete deciso di passare da uno smartphone Android ad un iPhone, certamente vi sarete scontrati con questo problema. Dopo aver acquistato un nuovo iPhone siete desiderosi di provarlo in tutto e per tutto. Quindi eseguite la configurazione, installate le app, aprite Whatsapp per scrivere ai vostri amici dal nuovo dispositivo e vi accorgete che avete perso tutte le vecchie chat. Ma non vi preoccupate! Vi spiegheremo come rimediare.

Passare chat Whatsapp da Android ad iPhone: è possibile farlo direttamente?

Vi starete chiedendo perché si hanno problemi a trasferire le chat Whatsapp da Android ad iPhone. Infatti, molti utenti sanno che la nota applicazione di messaggistica permette di eseguire un backup periodico automatico per evitare di perdere le nostre chat e i vari contenuti allegati. Ma allora perché incontriamo dei problemi passando da Android ad iPhone?

Il motivo è semplice. I backup di Whatsapp vengono salvati in cloud, cioè in un server situato da qualche parte nel mondo. Nei dispositivi Android, Whatsapp salva le chat utilizzando il servizio Google Drive associato al nostro account Google. Invece su iPhone il backup viene salvato su iCloud. Purtroppo non è possibile scambiare le informazioni tra i due sistemi e quindi Whatsapp non è in grado di recuperare direttamente le vecchie chat se acquistate un nuovo iPhone. Nemmeno le varie applicazioni come “Passa ad iPhone” riescono a recuperare questi dati. Ci arrendiamo quindi? Assolutamente no.

Tenorshare iCareFone Transfer: come trasferire le chat direttamente

Abbiamo visto che con i metodi tradizionali non è possibile recuperare le vecchie chat di Whatsapp. E proprio un bel problema in effetti dato che ormai gran parte della nostra vita passa attraverso Whatsapp. Ma c’è un soluzione molto pratica. Infatti esistono alcuni programmi specializzati per riuscire a recuperare tutte le informazioni. Una delle più interessanti è Tenorshare iCareFone Transfer perché offre una procedura semplice e guidata. Vediamo come fare:

Scarichiamo e installiamo Tenorshare iCareFone Transfer sul nostro PC e colleghiamo i due smartphone. Verifichiamo che sorgente e destinazione siano state correttamente assegnate, altrimenti correggiamo con il pulsante con le due frecce. Tocchiamo “Trasferisci” per continuare. Potrebbe essere necessario avviare il debug via USB. Seguite le istruzioni per avviarlo. Apparirà poi un altro messaggio che recita “I dati Whatsapp su XXXXX saranno sovrascritti. Sei sicuro di voler continuare?”. Clicchiamo su “Continua” per proseguire. Ovviamente se avete comprato un nuovo telefono, non ci saranno problemi. Se invece si tratta di un vecchio telefono usato, state bene attenti a verificare prima di sovrascrivere i dati. Ci viene chiesto di eseguire il backup nel dispositivo Android. Seguiamo le istruzioni sullo schermo. A questo punto dobbiamo attendere la conclusione del processo. Per proseguire, dobbiamo verificare l’account Whatsapp inserendo il nostro numero di telefono nell’applicazione e poi inserire il codice di verifica che riceveremo. Completata la verifica, Tenorshare iCareFone Transfer comincerà a preparare i file da trasferire. Verrà anche chiesto di disattivare la funzione “Trova il mio iPhone”, se attiva. Il ripristino delle chat comincerà automaticamente e si concluderà entro qualche minuto, a seconda della quantità di dati da trasferire.

Semplicissimo no? La procedura è totalmente guidata e funziona al 100% per trasferire le chat direttamente da Android ad iPhone. Vi lasciamo anche un video illustrativo con tutta la procedura spiegata passo passo.

Ora potete godervi Whatsapp su iPhone con tutti i dati delle vecchie chat! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!