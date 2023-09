Valorant: quanto valgono gli account?

Conoscete Valorant? Gli account di questo gioco possono avere un certo valore se posseggono certe caratteristiche

Valorant è un gioco che ha iniziato a farsi notare soprattutto ora che il mondo dei videogiochi si sta orientando maggiormente verso il gioco online. Si tratta di un avvincente gioco sparatutto, quindi se vi piacciono giochi come Call of Duty o Fortnite, questo gioco è sicuramente una ottima alternativa. E per finire, il gioco è assolutamente gratuito! Se volete saperne di più su Valorant e sugli account Valorant, continuate a leggere! Ciò che rende unico questo gioco è l’unione di aspetti tradizionali e moderni. Troviamo infatti le caratteristiche di un classico sparatutto, unite a personaggi con abilità uniche.

Come funziona un account Valorant?

Parliamo ora degli account Valorant. Dopo tutto, se avete intenzione di sottoscriverne uno, dovreste sapere tutto ciò come funziona. Innanzitutto, come per ogni account, si ottengono le credenziali di accesso. Un’altra componente degli account Valorant sono i personaggi. Giocare di più e sbloccare personaggi migliori con abilità sempre pi interessanti è molto semplice!

Un’altra componente importante degli account Valorant è la loro classificazione. La classifica dipende interamente dal gioco e dalle vittorie. Quando si entra in battaglia, spesso ci si scontra con account di livello simile, e vincendo si può crescere di livello incontrando avversari sempre più esperti, ma anche potenziamenti e armi per i propri personaggi. Ecco perché un account con un livello alto è valutato migliore di uno con un livello basso in genere.

Altri elementi che gli account Valorant includono sono i pass per le battaglie e la valuta. Attualmente sono disponibili due tipi di valuta, i punti Valorante e i punti Radiante, entrambi utilizzati per scopi diversi. I punti Valorante possono essere acquistati anche con denaro reale, e questo è un aspetto da tenere presente. Tra le altre cose da tenere d’occhio ci sono le statistiche e la cronologia delle partite, gli amici, gli agenti e le skin.

Come determinare il valore di un account Valorant

Passiamo ora alla domanda da un milione di dollari: quanto valgono effettivamente? È una domanda complicata a cui rispondere, perché gli account Valorant possono variare drasticamente di valore. Ne esistono alcuni estremamente economici e altri estremamente costosi. I fattori che ne determinano il valore includono:

Domanda/influenza del mercato

Livello dell’account

Personaggi sbloccati

Cosmetici

Skin

Oggetti esclusivi/rari

Cosa sono gli account “Smurf “?

Un account Smurf è solitamente un account secondario di un giocatore. Di solito è di livello inferiore ed è usato principalmente per affinare le abilità che il giocatore può avere o per sperimentare nuove strategie senza rischiare di perdere livelli nell’account principale. Gli account Smurf hanno anche skin e cosmetici aggiuntivi, ma spesso non sono così pregiati come nell’account Valorant originale.

Un altro motivo per cui esistono gli account Smurf è quello di giocare con gli amici per rilassarsi senza pensate al ranking. Gli account Smurf possono anche essere utilizzati per livellare facilmente altri account, consentendo loro di ottenere punteggi più alti o di vincere. In sintesi, un account smuft è il fratello minore di quello principale.

La compra-vendita

Se siete giocatori occasionali che vogliono giocare senza dedicare troppo tempo e fatica, partendo da subito con un vantaggio, l’acquisto di un account Valorant è una scorciatoia estremamente interessante. Questi account sono dotati di oggetti interessanti che vi aiutano a progredire più velocemente nel gioco! Inoltre, sono disponibili anche gli account “Smurf”, che vi permettono di giocare contro giocatori meno esperti, rendendo le partite più facili per voi e dandovi la possibilità di migliorare le vostre abilità prima di affrontare giocatori esperti.

Ma ricordate che tutto ciò che acquistate prenderà sempre più valore nel tempo! Quindi consideratelo più come un investimento a lungo termine, perché potrete aumentare ulteriormente il grado del vostro account e venderlo ad un prezzo superiore. Quindi, se siete un po’ indecisi, sappiate che potrete sempre rivendere l’account in un secondo momento e potete sperare anche in un piccolo guadagno!

Dove comprare o vendere un account Valorant?

Passiamo quindi ad un’altra domanda cruciale, forse la più importante di tutte. Dove si può vendere o comprare un account Valorant in sicurezza? Ci sono molti siti web che permettono di comprare e vendere account, ma la sicurezza non è mai troppa, vero? Soprattutto considerando la quantità di frodi online che vengono commesse al giorno d’oggi.

Playersloot è una piattaforma online che si occupa della compravendita di account di vari giochi e, per fortuna, offre anche gli account di Valorant nella sua vetrina online. Da quelli di basso livello fino a quelli d’elite, troverete sicuramente l’account che fa per voi grazie all’enorme varietà di account che questa piattaforma offre! Ce ne sono oltre 500 tra cui scegliere! Cos’altro potrebbe desiderare un giocatore?

Conclusioni

In definitiva, se siete appassionati di giochi online e state cercando un nuovo stimolo, Valorant è quello che fa per voi. Tuttavia, spesso diventa noioso giocare con i dilettanti quando si sa di essere a un livello molto superiore, quindi perché perdere tempo e annoiarsi con i novellini quando c’è un modo per entrare direttamente nell’élite? Potete comodamente acquistare un account e cominciare a sfidare i giocatori più esperti! Questo articolo è stato tratto da un precedente post nel blog di Playershoot.